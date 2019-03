Cafù rivela qual è il vero tesoro del Milan

La sconfitta nel derby ha smorzato un po’ gli entusiasmi in casa Milan, tuttavia c’è chi crede fortemente che il nuovo corso del club darà presto i suoi frutti, portando nuovamente i rossoneri ai vertici in Italia e in Europa. È Marcos Cafù, protagonista degli anni d’oro del Milan di Carlo Ancelotti, intervistato da Sky Sport nella rubrica I Signori del Calcio.

DIAMANTI ROSSONERI. Secondo l’ex terzino brasiliano la vera forza del nuovo Milan sta proprio nell’aver trovato un punto di contatto con quello del passato, affidandosi a dirigenti che hanno vissuto in campo e nello spogliatoio i fasti dell’era berlusconiana e che possono dunque essere dei veri e propri punti di riferimento per i giovani giocatori di Rino Gattuso. “Leonardo e Maldini – ha dichiarato Cafù – sono dei diamanti che il Milan ha lasciato come esempi per i giovani. Sono giocatori e uomini che hanno fatto bene con la maglia rossonera, vincendo tanto. Sono esempi che i giocatori giovani devono avere in squadra per poter crescere”.

FIDUCIA IN RINO. E un esempio può essere lo stesso Gattuso, altro ex compagno di squadra di Cafù. Secondo il brasiliano all’allenatore rossonero va dato solo tempo. “Il Milan di oggi può arrivare a dare tante gioie a tifosi e società. Il Milan si sta ricostruendo, Gattuso sta lavorando per questo, per arrivare ad avere una squadra competitiva, in grado di vincere di nuovo Champions League e Scudetto”. I tifosi rossoneri, dunque, devono solo avere pazienza e fidarsi di chi, con Cafù, ha scritto la storia del Milan.

SPORTEVAI | 28-03-2019 09:57