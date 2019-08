Cagliari a vele spiegate: altri due arrivi imminenti

Continua il mercato di corsa del Cagliari. Secondo quanto riporta Sky, il club sardo potrebbe presto incamerare altri due arrivi: Luca Pellegrini dalla Juventus e Ounas dal Napoli.

Il terzino sinistro ex Roma si trasferirà in Sardegna in prestito secco: ritroverà i rossoblu dopo i sei mesi giocati nella scorsa stagione. Per quanto riguarda Ounas, il patron Giulini sta trattando con il Napoli, che chiede 5 milioni per il prestito e 30 per il diritto di riscatto: troppo per i sardi che puntano a uno sconto.

SPORTAL.IT | 09-08-2019 09:52