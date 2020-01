Cagliari, annuncio di Carli sul mercato

Nahitan Nandez non lascerà il Cagliari, almeno fino alla fine dell'attuale stagione. Ma in entrata i rossoblù non metteranno a segno altri colpi dopo Gaston Pereiro acquistato dal Psv Eindhoven.

Questo l'annuncio del direttore sportivo dei sardi Marcello Carli, che ha anticipato che la società non effettuerà altre operazioni nelle ultime ore della sessione.

"Il nostro mercato è chiuso. Nandez sta bene qui, non è mai stato un problema. Pereiro? È forte, puntiamo su di lui" ha detto il dirigente toscano intercettato presso l'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato invernale.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 20:18