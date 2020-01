Cagliari, annuncio di Giulini sul mercato

Ai microfoni di Sky Sport Tommaso Giulini è intervenuto sul mercato del Cagliari: "In questo mercato terremo tutti i nostri giocatori, sperando ci facciano fare 58 punti a fine stagione".

"La squadra è matura, sa quello che vuole, ha dimostrato di far bene. Non ha bisogno di nulla in particolare. Le motivazioni i giocatori le trovano da soli. Nandez e Nainggolan stanno facendo molto bene, Radja è un leader".

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile innesto in difesa: Juan Jesus e Tonelli sono essere in pole.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 16:15