Cagliari, arriva una tegola: si ferma Nandez

Tegola in casa Cagliari, dove si ferma per infortunio uno dei grandi protagonisti dell'impressionante cavalcata mostrata dalla squadra di Rolando Maran in questa prima fase di campionato.

La società isolana ha infatti reso noto tramite un comunicato che Nahitan Nandez sarà costretto a uno stop forzato dopo quanto avvenuto in Cagliari-Fiorentina: "Il giocatore è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti presso la Casa di cura polispecialistica Sant'Elena a Quartu: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra".

"Il centrocampista rossoblù non prenderà parte al ritiro con la Nazionale dell'Uruguay e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club", aggiunge la nota.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 21:25