Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni

Il Cagliari attende un’Atalanta che pochi giorni fa è stata in grado di buttare fuori dalla Coppa Italia la Juventus. Il tecnico della formazione isolana, Rolando Maran, manderà in campo una formazione offensiva, con Birsa alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Fin dal primo minuto dovrebbe esserci spazio nella retroguardia rossoblù per Luca Pellegrini, uno dei tanti volti nuovi portati dal mercato, giunto in prestito dalla Roma.

Tra il nerazzurri consueta difesa a tre mentre davanti saranno Pasalic e il Papu Gomez a fare da supporto a Duvan Zapata, probabilmente l’attaccante più forma dell’intera serie A in questo momento e deciso a continuare l’inseguimento al vertice della classifica marcatori.

Squadre in campo alle 21 agli ordini dell’internazionale Paolo Valeri, della sezione di Roma.

Cagliari (4-3-1-2) Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.



SPORTAL.IT | 04-02-2019 12:25