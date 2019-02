Cagliari-Atalanta: probabili formazioni

C’è Cagliari-Atalanta: il tecnico degli isolani, Rolando Maran, sembra intenzionato a schierare una formazione offensiva per fronteggiare gli scatenati nerazzurri, reduci dalla clamorosa rimonta in campionato con la Roma e dall'ancora più clamorosa batosta inflitta alla Juventus in Coppa Italia, con tanto di estromissione dalla competizione dei detentori del titolo tricolore.

Birsa, tra i nuovi acquisti, dovrebbe essere l’unico a partire nell’undici titolare dei sardi: cominceranno dalla panchina, invece, Cacciatore, Pellegrini e Thereau, tra gli altri.

Tra gli orobici Pasalic e il Papu Gomez dovrebbero gravitare alle spalle di Duvan Zapata, probabilmente l’attaccante più in forma del campionato insieme con l’inossidabile Fabio Quagliarella. Squadre in campo lunedì alle ore 21.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Cacciatore, Pellegrini, Bradaric, Deiola, Oliva, Thereau. Despodov.

Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata.

A disposizione: Gollini; Rossi, Ibanez, Gosens, Djimsiti, Masiello, Kulusevski, Pessina, Ilicic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPORTAL.IT | 02-02-2019 13:05