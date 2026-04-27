Cagliari-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Atalanta di Serie A 2025-26, 34a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari–Atalanta accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Unipol Domus lunedì 27 aprile 2026 alle 18.30. Sfida dai destini opposti: sardi in lotta salvezza e nerazzurri in piena corsa europea. Il Cagliari è 16° con 33 punti in 33 gare (8V, 9N, 16P; 33 gol fatti, 47 subiti), l’Atalanta è 7ª a quota 54 (14V, 12N, 7P; 45 gol segnati, 29 incassati). In Sardegna servirà compattezza ai rossoblù, mentre la Dea cerca continuità e cinismo lontano da Bergamo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

Si va verso il 3-5-2 per il Cagliari: tra i pali Caprile, dietro terzetto con Zé Pedro a destra, Mina al centro e Rodríguez a sinistra. Sugli esterni potrebbero agire Palestra e Obert, con Adopo e Sulemana a schermare e Gaetano regista avanzato. Davanti, coppia giovane con Kılıçsoy ed Esposito, che dovrebbe alternarsi negli attacchi alla profondità. L’Atalanta dovrebbe riproporre il 3-4-2-1: spinta laterale affidata a Zappacosta e Zalewski, cerniera centrale con de Roon ed Ederson. Tra le linee fantasia di De Ketelaere e Raspadori a sostegno di Scamacca. Mazzitelli resta in dubbio; tra i bergamaschi attenzione alle condizioni di Hien e Rossi. Al momento non si registrano squalifiche di peso.

Cagliari (3-5-2) Portiere: Caprile Difensori: Zé Pedro , Mina , Rodríguez Esterni: Palestra , Obert Centrocampo: Adopo , Gaetano , Sulemana Attacco: Kılıçsoy , Esposito V:Sport

(3-5-2) Atalanta (3-4-2-1) Portiere: Carnesecchi Difensori: Scalvini , Djimsiti , Kolasinac Quinti: Zappacosta , Zalewski Interni: de Roon , Ederson Trequarti: De Ketelaere , Raspadori Centravanti: Scamacca V:Sport

(3-4-2-1)

Gli indisponibili

Nel Cagliari pesano le assenze in attacco: Pavoletti e il lungo stop di Felici, oltre al forfait di Idrissi dietro; Mazzitelli resta in bilico e potrebbe non essere rischiato. L’Atalanta monitora le condizioni di Rossi e Hien, mentre Bernasconi è ai box: rotazioni da calibrare soprattutto in difesa, ma l’organico di Gasperini dovrebbe garantire soluzioni.

Cagliari : Pavoletti (infortunio al ginocchio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Idrissi (rottura del legamento crociato anteriore)

: (infortunio al ginocchio), (infortunio al polpaccio), (rottura del legamento crociato anteriore), (rottura del legamento crociato anteriore) Atalanta: Rossi (ernia), Hien (infortunio all’inguine), Bernasconi (lesione del legamento collaterale mediale)

Le ultime partite giocate

Il Cagliari arriva da un periodo complicato e cerca punti vitali in casa; l’Atalanta ha marciato forte in trasferta, alternando solidità e qualità offensiva. Di seguito l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta).

Cagliari ko ko ko ok ko Atalanta x ok ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Cagliari ha raccolto 3 punti; l’Atalanta ne ha fatti 8. Questo il dettaglio dei risultati:

Cagliari

Pisa-Cagliari 3-1; Cagliari-Napoli 0-1; Sassuolo-Cagliari 2-1; Cagliari-Cremonese 1-0; Inter-Cagliari 3-0

Atalanta

Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3; Atalanta-Juventus 0-1; Roma-Atalanta 1-1

L’arbitro di Cagliari-Atalanta

Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata). Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 10 gare: 3 rigori concessi, 38 ammonizioni, nessun rosso, media 3,8 gialli a partita. Atteso un metro di giudizio piuttosto lineare e pochi interventi disciplinari pesanti. Al VAR il supporto potrà essere decisivo sulle situazioni in area.

Arbitro: Sacchi J.L.

Assistenti: VECCHI – MORO

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

Informazioni interessanti sul match

Storicamente la sfida tra Cagliari e Atalanta ha spesso regalato equilibrio, ma negli ultimi anni la tendenza è cambiata: i sardi, dopo un periodo favorevole, hanno faticato soprattutto in casa contro la Dea. I rossoblù arrivano da un ruolino altalenante e devono ritrovare incisività nei primi minuti, mentre i nerazzurri hanno costruito una solida identità lontano da Bergamo, subendo poco in avvio e capitalizzando meglio le occasioni. Occhio a due protagonisti: Esposito, spesso ispirato contro le medio-alte, e Krstovic, che con la sua fisicità ha già punito i sardi in passato. Contesto tattico: il 3-5-2 del Cagliari potrebbe abbassarsi per schermare la trequarti, ma l’ampiezza atalantina può aprire varchi, specie con i quinti. Il dettaglio delle pillole più interessanti:

Il Cagliari conta 22 vittorie in 61 incroci di Serie A con l’ Atalanta : bilancio storico positivo, ma non schiacciante.

conta 22 vittorie in 61 incroci di Serie A con l’ : bilancio storico positivo, ma non schiacciante. Dopo il filotto 2017-2019, i sardi hanno vinto solo 2 delle ultime 10 sfide di campionato contro la Dea: tendenza ribaltata.

In casa, il Cagliari ha perso 5 delle ultime 6 contro l’ Atalanta : serie che certifica il recente dominio nerazzurro in Sardegna.

ha perso 5 delle ultime 6 contro l’ : serie che certifica il recente dominio nerazzurro in Sardegna. Dalla 24a giornata in poi, i rossoblù hanno raccolto pochissimo: una sola vittoria nelle ultime 10, rendimento in flessione.

Dopo l’1-0 con la Cremonese, i sardi cercano il bis interno: obiettivo mai semplice nelle ultime due stagioni.

La Dea è a quota 54 punti in 33 partite: può confermare la costanza da top club superando i 55 punti dopo 34 turni per la 10a stagione di fila.

Atalanta solida in trasferta: una sola sconfitta nelle ultime nove gare esterne di campionato.

Contrasti d’avvio: il Cagliari non ha ancora segnato nei primi 15’, l’ Atalanta è tra chi subisce meno in quel segmento.

non ha ancora segnato nei primi 15’, l’ è tra chi subisce meno in quel segmento. Esposito ha spesso inciso contro avversari come l’Atalanta: un gol e un assist alla Dea nei precedenti.

ha spesso inciso contro avversari come l’Atalanta: un gol e un assist alla Dea nei precedenti. Krstovic, 10 gol in stagione, ha già fatto male al Cagliari in passato: profilo da tenere d’occhio nell’area rossoblù.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Atalanta

L’Atalanta comanda per possesso (54.5% vs 45.8%), tiri nello specchio (150 vs 107) e clean sheet (12 vs 7), con difesa più solida (29 reti subite contro 47) e PPDA più aggressivo. Il Cagliari replica con organizzazione sulle palle inattive e ricerca dell’ampiezza, ma deve alzare qualità e precisione sotto porta (45 vs 33 gol segnati a favore della Dea). Gara che oppone compattezza e ripartenze alla manovra strutturata di Gasperini.

Focus giocatori: per il Cagliari il capocannoniere è Esposito (6), anche top assistman (5); più ammonito Obert (8), un rosso a testa per Obert e Mina. Caprile a quota 7 clean sheet. Nell’Atalanta guida Krstovic (10), rifinitore principe De Ketelaere (5 assist); più ammonito de Roon (6), un rosso per Ahanor e de Roon. Carnesecchi vanta 12 clean sheet.

Cagliari Atalanta Partite giocate 33 33 Numero di partite vinte 8 14 Numero di partite perse 16 7 Numero di partite pareggiate 9 12 Gol totali segnati 33 45 Gol totali subiti 47 29 Media gol subiti per partita 1.4 0.9 Percentuale possesso palla 45.8 54.5 Tiri nello specchio della porta 107 150 Percentuale di tiri in porta 42.8 43.6 Numero totale di cartellini gialli 72 50 Numero totale di cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Esposito 6 Krstovic 10 Top assistman Esposito 5 De Ketelaere 5 Più ammonito Obert 8 de Roon 6 Più espulso Obert, Mina 1 Ahanor, de Roon 1 Clean sheet portiere Caprile 7 Carnesecchi 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Cagliari-Atalanta e a che ora? Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Cagliari-Atalanta? All’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Atalanta? Juan Luca Sacchi; assistenti Vecchi e Moro, IV Di Marco, VAR Marini, AVAR Fabbri.