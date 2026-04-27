Cagliari-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari–Atalanta accende la 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Unipol Domus lunedì 27 aprile 2026 alle 18.30. Sfida dai destini opposti: sardi in lotta salvezza e nerazzurri in piena corsa europea. Il Cagliari è 16° con 33 punti in 33 gare (8V, 9N, 16P; 33 gol fatti, 47 subiti), l’Atalanta è 7ª a quota 54 (14V, 12N, 7P; 45 gol segnati, 29 incassati). In Sardegna servirà compattezza ai rossoblù, mentre la Dea cerca continuità e cinismo lontano da Bergamo.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari-Atalanta
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Atalanta
Probabili formazioni
Si va verso il 3-5-2 per il Cagliari: tra i pali Caprile, dietro terzetto con Zé Pedro a destra, Mina al centro e Rodríguez a sinistra. Sugli esterni potrebbero agire Palestra e Obert, con Adopo e Sulemana a schermare e Gaetano regista avanzato. Davanti, coppia giovane con Kılıçsoy ed Esposito, che dovrebbe alternarsi negli attacchi alla profondità. L’Atalanta dovrebbe riproporre il 3-4-2-1: spinta laterale affidata a Zappacosta e Zalewski, cerniera centrale con de Roon ed Ederson. Tra le linee fantasia di De Ketelaere e Raspadori a sostegno di Scamacca. Mazzitelli resta in dubbio; tra i bergamaschi attenzione alle condizioni di Hien e Rossi. Al momento non si registrano squalifiche di peso.
- Cagliari (3-5-2)
V:Sport
- Portiere: Caprile
- Difensori: Zé Pedro, Mina, Rodríguez
- Esterni: Palestra, Obert
- Centrocampo: Adopo, Gaetano, Sulemana
- Attacco: Kılıçsoy, Esposito
- Atalanta (3-4-2-1)
V:Sport
- Portiere: Carnesecchi
- Difensori: Scalvini, Djimsiti, Kolasinac
- Quinti: Zappacosta, Zalewski
- Interni: de Roon, Ederson
- Trequarti: De Ketelaere, Raspadori
- Centravanti: Scamacca
Gli indisponibili
Nel Cagliari pesano le assenze in attacco: Pavoletti e il lungo stop di Felici, oltre al forfait di Idrissi dietro; Mazzitelli resta in bilico e potrebbe non essere rischiato. L’Atalanta monitora le condizioni di Rossi e Hien, mentre Bernasconi è ai box: rotazioni da calibrare soprattutto in difesa, ma l’organico di Gasperini dovrebbe garantire soluzioni.
- Cagliari: Pavoletti (infortunio al ginocchio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Idrissi (rottura del legamento crociato anteriore)
- Atalanta: Rossi (ernia), Hien (infortunio all’inguine), Bernasconi (lesione del legamento collaterale mediale)
Le ultime partite giocate
Il Cagliari arriva da un periodo complicato e cerca punti vitali in casa; l’Atalanta ha marciato forte in trasferta, alternando solidità e qualità offensiva. Di seguito l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta).
|Cagliari
|ko
|ko
|ko
|ok
|ko
|Atalanta
|x
|ok
|ok
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Cagliari ha raccolto 3 punti; l’Atalanta ne ha fatti 8. Questo il dettaglio dei risultati:
- Cagliari
Pisa-Cagliari 3-1; Cagliari-Napoli 0-1; Sassuolo-Cagliari 2-1; Cagliari-Cremonese 1-0; Inter-Cagliari 3-0
- Atalanta
Inter-Atalanta 1-1; Atalanta-Verona 1-0; Lecce-Atalanta 0-3; Atalanta-Juventus 0-1; Roma-Atalanta 1-1
L’arbitro di Cagliari-Atalanta
Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata). Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 10 gare: 3 rigori concessi, 38 ammonizioni, nessun rosso, media 3,8 gialli a partita. Atteso un metro di giudizio piuttosto lineare e pochi interventi disciplinari pesanti. Al VAR il supporto potrà essere decisivo sulle situazioni in area.
- Arbitro: Sacchi J.L.
- Assistenti: VECCHI – MORO
- IV: DI MARCO
- VAR: MARINI
- AVAR: FABBRI
Informazioni interessanti sul match
Storicamente la sfida tra Cagliari e Atalanta ha spesso regalato equilibrio, ma negli ultimi anni la tendenza è cambiata: i sardi, dopo un periodo favorevole, hanno faticato soprattutto in casa contro la Dea. I rossoblù arrivano da un ruolino altalenante e devono ritrovare incisività nei primi minuti, mentre i nerazzurri hanno costruito una solida identità lontano da Bergamo, subendo poco in avvio e capitalizzando meglio le occasioni. Occhio a due protagonisti: Esposito, spesso ispirato contro le medio-alte, e Krstovic, che con la sua fisicità ha già punito i sardi in passato. Contesto tattico: il 3-5-2 del Cagliari potrebbe abbassarsi per schermare la trequarti, ma l’ampiezza atalantina può aprire varchi, specie con i quinti. Il dettaglio delle pillole più interessanti:
- Il Cagliari conta 22 vittorie in 61 incroci di Serie A con l’Atalanta: bilancio storico positivo, ma non schiacciante.
- Dopo il filotto 2017-2019, i sardi hanno vinto solo 2 delle ultime 10 sfide di campionato contro la Dea: tendenza ribaltata.
- In casa, il Cagliari ha perso 5 delle ultime 6 contro l’Atalanta: serie che certifica il recente dominio nerazzurro in Sardegna.
- Dalla 24a giornata in poi, i rossoblù hanno raccolto pochissimo: una sola vittoria nelle ultime 10, rendimento in flessione.
- Dopo l’1-0 con la Cremonese, i sardi cercano il bis interno: obiettivo mai semplice nelle ultime due stagioni.
- La Dea è a quota 54 punti in 33 partite: può confermare la costanza da top club superando i 55 punti dopo 34 turni per la 10a stagione di fila.
- Atalanta solida in trasferta: una sola sconfitta nelle ultime nove gare esterne di campionato.
- Contrasti d’avvio: il Cagliari non ha ancora segnato nei primi 15’, l’Atalanta è tra chi subisce meno in quel segmento.
- Esposito ha spesso inciso contro avversari come l’Atalanta: un gol e un assist alla Dea nei precedenti.
- Krstovic, 10 gol in stagione, ha già fatto male al Cagliari in passato: profilo da tenere d’occhio nell’area rossoblù.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Atalanta
L’Atalanta comanda per possesso (54.5% vs 45.8%), tiri nello specchio (150 vs 107) e clean sheet (12 vs 7), con difesa più solida (29 reti subite contro 47) e PPDA più aggressivo. Il Cagliari replica con organizzazione sulle palle inattive e ricerca dell’ampiezza, ma deve alzare qualità e precisione sotto porta (45 vs 33 gol segnati a favore della Dea). Gara che oppone compattezza e ripartenze alla manovra strutturata di Gasperini.
Focus giocatori: per il Cagliari il capocannoniere è Esposito (6), anche top assistman (5); più ammonito Obert (8), un rosso a testa per Obert e Mina. Caprile a quota 7 clean sheet. Nell’Atalanta guida Krstovic (10), rifinitore principe De Ketelaere (5 assist); più ammonito de Roon (6), un rosso per Ahanor e de Roon. Carnesecchi vanta 12 clean sheet.
|Cagliari
|Atalanta
|Partite giocate
|33
|33
|Numero di partite vinte
|8
|14
|Numero di partite perse
|16
|7
|Numero di partite pareggiate
|9
|12
|Gol totali segnati
|33
|45
|Gol totali subiti
|47
|29
|Media gol subiti per partita
|1.4
|0.9
|Percentuale possesso palla
|45.8
|54.5
|Tiri nello specchio della porta
|107
|150
|Percentuale di tiri in porta
|42.8
|43.6
|Numero totale di cartellini gialli
|72
|50
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Esposito 6
|Krstovic 10
|Top assistman
|Esposito 5
|De Ketelaere 5
|Più ammonito
|Obert 8
|de Roon 6
|Più espulso
|Obert, Mina 1
|Ahanor, de Roon 1
|Clean sheet portiere
|Caprile 7
|Carnesecchi 12
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FAQ
- Quando si gioca Cagliari-Atalanta e a che ora?
-
Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Cagliari-Atalanta?
-
All’Unipol Domus di Cagliari.
- Chi è l’arbitro di Cagliari-Atalanta?
-
Juan Luca Sacchi; assistenti Vecchi e Moro, IV Di Marco, VAR Marini, AVAR Fabbri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.