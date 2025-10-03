Cagliari, Balotelli per sostituire l'infortunato Belotti: Pisacane esce allo scoperto

Per radiomercato SuperMario nel mirino dei sardi senza aspettare gennaio, l'allenatore dribbla ogni domanda e passa la palla al ds Angelozzi

L’ultima delle sue stories su Instagram immortala una moto rombante, in procinto di partire, e la scritta: “siamo pronti per l’anno prossimo?”. Un possibile messaggio subliminale da parte di Mario Balotelli che in questi mesi sui social ha costantemente postato video e immagini dei suoi allenamenti quotidiani, col preparatore personale: corse, partite, pesi, palestra. E ora esce fuori la voce che SuperMario potrebbe tornare in A a Cagliari.

I messaggi di Balotelli

Salvo qualche intervista a magazine televisivi o a qualche rotocalco Balotelli da tempo parla per immagini ed escluse due foto discutibili, specie visti i tempi che corrono, mentre imbraccia un fucile o mentre spara, l’ex Genoa ha voluto far sapere al mondo di essere pronto a tornare in campo e di lavorare tutti i giorni per rimanere in forma.

L’infortunio di Belotti

Gennaio si avvicina ma Balotelli non deve neanche aspettare necessariamente la riapertura del mercato, da svincolato può essere tesserato subito ma chi ha bisogno di una punta? Risposta facile: il Cagliari ha perso per tutta la stagione Andrea Belotti, che è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il Gallo non tornerà prima di maggio e radiomercato ha lanciato l’ipotesi Balotelli.

Le parole d Pisacane

Sul tema è intervenuto il tecnico dei sardi Pisacane, che ha detto: “L’infortunio di Andrea ha messo del pepe sulla sconfitta con l’Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre. Nulla ci scalfisce, alla luce della mia vita personale conosco due strade davanti alle difficoltà: o ti abbatti o ti rialzi. Voglio che la squadra si rialzi subito, sono convinto che la squadra abbia preso una bella botta, ma fa parte del gioco”.

Quando gli chiedono se arriverà qualcuno in attacco e se Balotelli è solo un’idea dei social l’allenatore risponde così: “Abbiamo una vasta scelta in avanti, penso anche allo stesso Luvumbo che possa fungere da falso nueve, dipende dal giocatore che vogliamo scegliere in base alla gara che abbiamo davanti. Possono giocare tutti in quel ruolo, vedo una vasta scelta e in questo momento sono anche in difficoltà perché si stanno allenando tutti bene. Faccio fatica a rispondere se ingaggeremo qualcuno, anche per rispetto di Andrea. Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti del ragazzo. Balotelli è un’idea solo dei sociall? Anche lì, non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Angelozzi”.