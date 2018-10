Cagliari, Barella: "Via non per soldi"

Barella è uno dei talenti italiani più chiacchierati. Tantissime i top club sulle tracce della giovane stella del Cagliari. In particolare, si parla tanto di un suo possibile approdo all'Inter. Da non escludere neppure le piste che portano a Napoli, Milan e Juventus.

"Io traditore in caso di addio al Cagliari? Se dovessi andar via non sarà mai per soldi, ma per ambizioni", le sue parole a Sport Week. Una battuta anche sui suoi idoli: "Del Piero era l’idolo, Stankovic il modello per l’intensità e tiro. Era un giocatore che mi riempiva gli occhi".

SPORTAL.IT | 20-10-2018 09:40