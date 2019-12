Cagliari, bocciato il ricorso per Olsen

Niente sconto per Robin Olsen. Il Cagliari si è infatti visto respingere dalla Corte sportiva d'Appello il ricorso presentato per la riduzione delle quattro giornate di squalifica inflitte al portiere svedese dopo l’espulsione subita nei convulsi minuti conclusivi della partita contro il Lecce del 28 novembre, quando l’ex romanista venne a contatto con Gianluca Lapadula, anch’egli espulso e fermato per due turni.

Il portiere, come riportato nelle motivazioni della squalifica, "a gioco fermo, ha spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, ha colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso". Poi, uscendo dal terreno di gioco, "ha indirizzato un'espressione ingiuriosa al quarto uomo".

Olsen salterà quindi anche le partite contro Lazio e Udinese e tornerà in campo solo nel 2020 per la penultima di andata il 6 gennaio sul campo della Juventus.



SPORTAL.IT | 11-12-2019 16:35