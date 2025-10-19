Cagliari-Bologna, moviola: il Var toglie un gol ai sardi e un rigore agli emiliani

La prova dell’arbitro ostiense Matteo Marchetti all’Unipol Domus per la gara della settima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Cagliari-Bologna, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Cagliari e Bologna

Sei le gare arbitrate da Marchetti dei rossoblù con un bilancio di una vittoria, due sconfitte e tre pareggi. Per quanto riguarda i cartellini nelle sei gare, zero espulsioni e dodici ammonizioni. Erano quattro i precedenti di Marchetti con il Bologna, conclusi tutti in parità ai 90′, visto che tra le gare figura la sconfitta ai rigori con la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia nel 23/24.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Monte e Belsanti con Turrini IV uomo, Ghersini al Var e Doveri all’Avar l’arbitro ha ammonito Miranda, Estevez, Esposito e Lykogiannis.

Cagliari-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 13′, è per Miranda per un fallo di mano a terra sull’inserimento di Palestra. Al 25′ Felici scatta bene e infila il portiere ma l’arbitro annulla per la posizione di fuorigioco di Adopo che disturba Ferguson. Regolare invece il gol del Bologna con Holm che – su spizzata di Odgaard – alla mezzora è lesto ad anticipare Caprile.Primo gol stagionale per il difensore svedese. Al 60′ altro ammonito tra le fila del Parma. Cartellino giallo per Estévez. Al 75’ giallo per Esposito che allontana il pallone con stizza. All’85’ l’arbitro vede un fallo in area di Folorunsho ai danni di Holm e assegna un rigore al Bologna ma viene richiamato dal Var all’on field review e torna sui suoi passi: aveva invertito il fallo: rigore revocato. Al 91’ giallo per Lykogiannis. Dopo il recupero Cagliari-Bologna finisce 0-2.