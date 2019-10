Cagliari-Bologna 2019-2020: probabili formazioni

Cagliari-Bologna, in campo mercoledì alle 21, è una partita valida per la decima giornata di serie A. Maran pronto ad attuare un turnover importante dopo la gara di Torino: in campo dal 1′ Rog, con Cigarini anche uno tra Ionita e Nandez. Sulla trequarti Nainggolan dietro a Simeone e Joao Pedro.

Dubbi a centrocampo per Mihajlovic, ballottaggio Poli-Dzemaili. Orsolini torna dal 1′ in attacco.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Svanberg, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 10:56