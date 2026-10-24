Cagliari-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Cagliari-Bologna, 8ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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Il Cagliari cerca conferme in zona Europa, il Bologna punti per allontanare le preoccupazioni: all’Unipol Domus di Cagliari si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle 15, per l’8ª giornata di Serie A 2026-27. I sardi sono settimi con 13 punti: 4 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 6 gol segnati e 7 subiti. Gli emiliani, quindicesimi a quota 5, contano 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, con 6 reti realizzate e 10 incassate. Una sfida tra voglia di riscatto e ambizioni da rilanciare dopo due pesanti passi falsi.

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Probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Il Cagliari dovrebbe affidarsi al 4-4-1-1, con Maldini libero di muoversi alle spalle di Mendy. Davanti a Caprile, si va verso una linea con Freitas, Mina, Rodríguez e Obert; Adopo e Fadera potrebbero presidiare le corsie, lasciando a Winks e Romano la gestione centrale. Le assenze di Felici, Idrissi e Trepy ridurrebbero le alternative. Nel Bologna prende quota il 3-4-2-1: Darmian, Casale e Theate dovrebbero proteggere Skorupski, con Zortea e Miranda sulle fasce. Senza Orsolini e Piccoli, potrebbe toccare a Bernardeschi e Cambiaghi sostenere Enem; Dovbyk resterebbe un’opzione a gara in corso. Non sono segnalati squalificati.

Le probabili formazioni, con i giocatori di ciascuna linea ordinati da destra verso sinistra:

Cagliari (4-4-1-1): Caprile ; Freitas , Mina , Rodríguez , Obert ; Adopo , Winks , Romano , Fadera ; Maldini ; Mendy . Allenatore: Pisacane.

(4-4-1-1): ; , , , ; , , , ; ; . Allenatore: Pisacane. Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. Allenatore: Palladino.

Gli indisponibili di Cagliari-Bologna

Le assenze incidono soprattutto sulle alternative offensive. Il Cagliari deve fare a meno di Felici e Trepy, oltre a Idrissi, fermato da un problema al legamento crociato. Il Bologna perde invece due soluzioni importanti come Orsolini e Piccoli: forfait che potrebbero aumentare il peso creativo di Bernardeschi e Cambiaghi. Indisponibili anche Holm e il portiere Gillier. Nei dati disponibili non sono segnalate squalifiche per le due squadre.

Cagliari : Felici (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Idrissi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Trepy (problema di salute non specificato). Squalificati: non segnalati.

: (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), (problema di salute non specificato). Squalificati: non segnalati. Bologna: Orsolini (problema ai muscoli posteriori della coscia), Piccoli (infortunio alla coscia), Holm (problema ai muscoli posteriori della coscia), Gillier (infortunio alla spalla). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Il Cagliari arriva da una brusca frenata: lo 0-4 sul campo del Monza ha interrotto una sequenza di tre vittorie e un pareggio. Il bilancio delle ultime cinque gare resta comunque positivo, con 10 punti raccolti. Più discontinuo il percorso del Bologna, che nello stesso arco ha ottenuto 5 punti e si presenta dopo la sconfitta interna per 1-3 contro l’Inter. La tabella riassume i risultati; gli incontri sono poi riportati dal meno recente al più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Cagliari 3 1 1 10 V, V, V, P, S Bologna 1 2 2 5 P, S, P, V, S

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Cagliari:

Cagliari – Lecce 1-0: vittoria.

– 1-0: vittoria. Atalanta – Cagliari 1-2: vittoria.

– 1-2: vittoria. Udinese – Cagliari 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Cagliari – Juventus 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Monza–Cagliari 4-0: sconfitta.

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Bologna:

Bologna – Sassuolo 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Napoli – Bologna 1-0: sconfitta.

– 1-0: sconfitta. Bologna – Torino 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Lecce – Bologna 1-2: vittoria.

– 1-2: vittoria. Bologna–Inter 1-3: sconfitta.

L’arbitro di Cagliari-Bologna

A dirigere Cagliari–Bologna sarà Kevin Bonacina, assistito da Cecconi e Vecchi. Il quarto ufficiale sarà La Penna, mentre in sala VAR opereranno Volpi, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Nella Serie A 2026-27 Bonacina conta finora 2 incontri diretti: il suo bilancio registra 47 falli, 13 fuorigioco, 1 rigore assegnato, 1 cartellino giallo e nessun rosso. La media è quindi di 0,5 ammonizioni a partita, su un campione ancora molto limitato.

Cagliari-Bologna: precedenti, curiosità e pillole sul match

La classifica premia il Cagliari, ma i precedenti recenti offrono al Bologna un motivo per guardare alla trasferta con fiducia: gli emiliani hanno vinto le ultime due visite ai sardi e hanno chiuso senza subire gol tre degli ultimi quattro incroci in Serie A. Un rendimento difensivo che contrasta con le difficoltà attuali della squadra di Palladino, a cui la porta inviolata manca da otto gare di campionato. Anche i padroni di casa cercano risposte: le quattro reti incassate contro il Monza hanno incrinato una tenuta che nelle precedenti sei giornate aveva concesso appena tre gol. Davanti, il confronto mette in evidenza due distribuzioni delle reti molto diverse. Maldini ha firmato gli ultimi tre gol dei sardi, mentre i sei centri del Bologna appartengono ad altrettanti marcatori. Attenzione anche a Bernardeschi, già quattro volte a bersaglio contro il Cagliari. Con entrambe le squadre poco presenti attraverso i passaggi nella trequarti avversaria, la precisione negli ultimi metri potrebbe fare la differenza.

La difesa del Bologna ha trovato spesso la chiave giusta contro il Cagliari : tre porte inviolate e un solo gol subito negli ultimi quattro confronti di Serie A. Per eguagliare quella quantità di clean sheet erano servite le precedenti 14 sfide. Gli emiliani arrivano da due incroci consecutivi senza reti incassate: una striscia di tre si era verificata soltanto tra marzo 2013 e marzo 2014.

ha trovato spesso la chiave giusta contro il : tre porte inviolate e un solo gol subito negli ultimi quattro confronti di Serie A. Per eguagliare quella quantità di clean sheet erano servite le precedenti 14 sfide. Gli emiliani arrivano da due incroci consecutivi senza reti incassate: una striscia di tre si era verificata soltanto tra marzo 2013 e marzo 2014. Le ultime due trasferte contro il Cagliari hanno regalato altrettante vittorie al Bologna , già al proprio record di successi consecutivi sul campo dei sardi in Serie A. Nelle precedenti 21 visite ne erano arrivate appena due, insieme a nove pareggi e dieci sconfitte.

hanno regalato altrettante vittorie al , già al proprio record di successi consecutivi sul campo dei sardi in Serie A. Nelle precedenti 21 visite ne erano arrivate appena due, insieme a nove pareggi e dieci sconfitte. Il 4-0 subito contro il Monza pesa anche nei numeri: il Cagliari ha incassato in una sola partita un gol in più rispetto alle precedenti sei giornate complessive. Per la prima volta in questo campionato, inoltre, i sardi hanno subito reti in due gare consecutive.

pesa anche nei numeri: il ha incassato in una sola partita un gol in più rispetto alle precedenti sei giornate complessive. Per la prima volta in questo campionato, inoltre, i sardi hanno subito reti in due gare consecutive. All’Unipol Domus il pareggio è stato un’eccezione: nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A il Cagliari conta quattro vittorie, quattro sconfitte e il solo 1-1 più recente contro la Juventus . Due pareggi interni di fila mancano dall’agosto 2024, contro Roma e Como .

conta quattro vittorie, quattro sconfitte e il solo 1-1 più recente contro la . Due pareggi interni di fila mancano dall’agosto 2024, contro e . Il Bologna deve ritrovare la porta inviolata, mancata nelle ultime otto gare di Serie A. L’ultimo clean sheet risale al 17 maggio, nell’1-0 sull’ Atalanta , allora allenata proprio da Palladino. Negli ultimi dieci anni soltanto nel 2020-21 e nel 2022-23 gli emiliani erano rimasti senza clean sheet nelle prime otto giornate.

deve ritrovare la porta inviolata, mancata nelle ultime otto gare di Serie A. L’ultimo clean sheet risale al 17 maggio, nell’1-0 sull’ , allora allenata proprio da Palladino. Negli ultimi dieci anni soltanto nel 2020-21 e nel 2022-23 gli emiliani erano rimasti senza clean sheet nelle prime otto giornate. Lontano dal Dall’Ara il Bologna non conosce mezze misure da 12 partite di campionato: otto vittorie e quattro sconfitte. L’ultimo pareggio esterno è l’1-1 con il Como del 10 gennaio 2026. Tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni di Serie A, nessun’altra è senza pareggi in trasferta da metà gennaio.

non conosce mezze misure da 12 partite di campionato: otto vittorie e quattro sconfitte. L’ultimo pareggio esterno è l’1-1 con il del 10 gennaio 2026. Tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni di Serie A, nessun’altra è senza pareggi in trasferta da metà gennaio. I passaggi nella trequarti avversaria raccontano una difficoltà comune: Cagliari , con 258, e Bologna , con 306, occupano gli ultimi due posti di questa graduatoria nella Serie A in corso.

, con 258, e , con 306, occupano gli ultimi due posti di questa graduatoria nella Serie A in corso. Sei reti, sei firme differenti: il Bologna è l’unica squadra del torneo a non avere ancora un giocatore capace di segnare almeno due gol.

è l’unica squadra del torneo a non avere ancora un giocatore capace di segnare almeno due gol. Le ultime tre reti del Cagliari portano tutte la firma di Maldini . Per trovare una sequenza individuale più lunga di gol consecutivi della squadra bisogna tornare ai cinque di João Pedro tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

portano tutte la firma di . Per trovare una sequenza individuale più lunga di gol consecutivi della squadra bisogna tornare ai cinque di tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Il Cagliari è, insieme all’Udinese, l’avversaria contro cui Bernardeschi ha segnato di più in Serie A: quattro reti. A queste aggiunge due assist, ma cinque dei sei coinvolgimenti sono maturati nei primi quattro confronti; negli ultimi sette è arrivato un solo gol.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Bologna

Stessi gol segnati, rendimento ben diverso: Cagliari e Bologna hanno realizzato 6 reti in 7 giornate, ma i sardi hanno raccolto 8 punti in più. La differenza emerge soprattutto nei gol subiti, 7 contro 10, e nelle porte inviolate: tre per i padroni di casa, nessuna per gli ospiti. Il Bologna tiene maggiormente il pallone, con il 48,7% di possesso contro il 40,8%, e ha una precisione nei passaggi superiore, 86,70% contro 84,80%. Il Cagliari, però, ha prodotto più conclusioni nello specchio, 28 contro 25, pur avendo effettuato meno tiri complessivi nel conteggio statistico disponibile, 61 contro 66. Resta un campanello d’allarme per i sardi il volume di conclusioni concesse: 138, contro le 95 degli emiliani. Anche la gestione del vantaggio pesa: i punti persi da situazioni favorevoli sono 2 per il Cagliari e 5 per il Bologna.

Tra i singoli spicca Maldini, capocannoniere del Cagliari con 4 reti, seguito da Mendy e Romano, entrambi a quota 1. Nel Bologna condividono il primato con un gol ciascuno Bernardeschi, Dovbyk, Enem, Orsolini, Piccoli e Pobega. Il miglior assistman dei sardi è Adopo, con 2 passaggi vincenti; per gli emiliani sono appaiati a quota 2 Cambiaghi e Miranda. Sul piano disciplinare, Deiola guida il Cagliari con 3 ammonizioni, mentre nel Bologna il massimo è di 2, condiviso da El Azzouzi e Heggem. Non risultano espulsioni per nessuna delle due squadre, quindi non c’è un primatista dei cartellini rossi. Tra i portieri, Caprile ha mantenuto la porta inviolata 3 volte in 7 presenze e totalizzato 30 parate; Skorupski è a zero clean sheet in 5 gare, con 14 parate, mentre anche Pessina è senza porte inviolate nelle sue 2 presenze.

Statistica Cagliari Bologna Posizione in classifica 7ª 15ª Punti 13 5 Partite giocate 7 7 Vittorie 4 1 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 4 Gol segnati 6 6 Gol subiti 7 10 Media gol segnati a partita 0,86 0,86 Media gol subiti a partita 1,00 1,43 Porte inviolate 3 0 Possesso palla 40,8% 48,7% Precisione nei passaggi 84,80% 86,70% Tiri, esclusi quelli respinti 61 66 Tiri nello specchio 28 25 Precisione al tiro, escluse conclusioni respinte 45,90% 37,88% Conclusioni respinte 13 21 Tiri concessi 138 95 Legni colpiti 4 3 Calci d’angolo 28 26 Assist 4 4 Falli commessi 73 89 Cartellini gialli 9 13 Cartellini rossi risultanti 0 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 2 5 Migliori marcatori Maldini: 4 Bernardeschi, Dovbyk, Enem, Orsolini, Piccoli, Pobega: 1 ciascuno Migliori assistman Adopo: 2 Cambiaghi, Miranda: 2 ciascuno Giocatori con più ammonizioni Deiola: 3 El Azzouzi, Heggem: 2 ciascuno Clean sheet dei portieri impiegati Caprile: 3 Skorupski: 0; Pessina: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Bologna? Cagliari-Bologna si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, per l’8ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Cagliari-Bologna? La partita si disputa all’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Bologna? L’arbitro è Kevin Bonacina, con Cecconi e Vecchi come assistenti. Il quarto ufficiale è La Penna; al VAR c’è Volpi, affiancato dall’AVAR Di Paolo.