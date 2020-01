Buone notizie dal fronte Ceppitelli: il giocatore, come riporta L'Unione Sarda, è visitato giovedì a Londra da uno specialista e non dovrà operarsi.

Out dal 27 ottobre per una fascite plantare, il classe 1989 starà comunque fermo ancora per diverse settimane.

Contro la Juventus il Cagliari dovrà fare a meno anche dello squalificato Pisacane. Possibile, dunque, la coppia Klavan-Walukiewicz.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 11:16