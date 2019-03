Cagliari, buone notizie dall'infermeria

Il Cagliari recupera i pezzi: Filippo Romagna ha svolto entrambe le sessioni di mercoledì, rientrando così in gruppo. Lavoro personalizzato per Cerri e Klavan mentre Birsa ha lavorato parzialmente con la squadra.

Questo il comunicato della società: "Doppia seduta di lavoro per il Cagliari in preparazione della gara di domenica allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Questa mattina i rossoblù si sono allenati in palestra, impegnati in lavori di forza individuali. Nel pomeriggio squadra in campo: attivazione tecnica con torelli ed esercitazioni sul possesso palla in superiorità numerica. L’allenamento si è chiuso con un torneo a tre squadre giocato con partitelle a pressione. Filippo Romagna ha svolto entrambe le sessioni di allenamento, rientrando così in gruppo. Ha lavorato parzialmente con la squadra Valter Birsa, mentre hanno continuato nel lavoro personalizzato Alberto Cerri e Ragnar Klavan".

SPORTAL.IT | 06-03-2019 18:05