Cagliari, buone notizie dall'infermeria

Buone notizie per il Cagliari: Cacciatore, Lykogiannis e Ragatzu si sono allenati regolarmente dopo aver saltato la gara con il Torino.

La nota ufficiale: "Cagliari di nuovo in campo dopo la buona prova di Torino per preparare il match di mercoledì sera alla Sardegna Arena contro il Bologna. La squadra è stata divisa in due gruppi: gli uomini maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un allenamento defaticante tra campo e palestra, mentre gli altri hanno iniziato la seduta con la fase di attivazione, seguita da circuito di agilità e rapidità con palla. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto".

"Si sono allenati regolarmente anche i calciatori non convocati per Torino: Cacciatore, Lykogiannis e Ragatzu. Il Cagliari si allenerà nuovamente domani mattina, a due giorni dall’impegno di campionato con i felsinei".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 16:47