Cagliari-Cacciatore: non è finita

Fabrizio Cacciatore potrebbe fare ritorno al Cagliari.

Il terzino classe 1986, arrivato nel club sardo nel mese di gennaio con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, ha terminato almeno per il momento la propria avventura in rossoblù.

Il difensore italiano è stato schierato soltanto sette volte e le presenze non sono state sufficienti per poter essere riscattato secondo gli accordi presi con il Chievo. Tuttavia, il Cagliari resta interessato a trattare con il club veneto per riportarlo alla corte di Maran a titolo definitivo. La sua valutazione è di 800 mila euro e l'accordo potrebbe essere raggiunto già nella prossima settimana.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 14:40