Cagliari, Carli: "Lopez? Vogliamo calcio offensivo"

Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato del futuro del club sardo in conferenza stampa: "Lunedi' incontrero' il presidente, ci siamo presi una settimana di tempo per decidere sull'allenatore e sui giocatori. Vogliamo costruire una squadra piu' forte, che dia emozioni. Il presidente mi sta trasmettendo la sua carica, ha tanta voglia di migliorare, il che non vuol dire promettere una posizione precisa in classifica, ma prima salvarsi poi cercare di migliorarsi. Questo fa parte dello sport, ma dobbiamo prenderlo come un nostro dovere".

Il destino di Diego Lopez: "Ho trascorso con lui quaranta giorni in ritiro, so che gran lavoro ha fatto: dopo Genova era difficilissimo rialzarsi, lui e' riuscito. Non abbiamo contattato nessun altro allenatore. Che sia Diego o no il tecnico per l'anno prossimo, vogliamo un allenatore che pensi alla fase offensiva, che porti la gente a lasciare lo stadio felice dello spettacolo cui ha assistito. A me piace il calcio offensivo, ma piu' del modulo credo che conti la mentalita'. Vogliamo costruire un team dove tutti, dall'allenatore ai magazzinieri, quando salgono sul pullman abbiano il desiderio di andare a fare qualcosa di importante. In questo sport devi credere nei sogni, altrimenti non crei emozioni".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 09:20