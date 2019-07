Diego Farias con ogni probabilità non vestirà la maglia del Cagliari nella prossima stagione.

Il giocatore non rientra nei piani di Maran ma i rossoblù non hanno intenzione di cederlo per meno di 9 milioni di euro.

La prima squadra a sondare il terreno per il classe 1990 è stata il Lecce ma nei giorni scorsi anche Sassuolo, Fiorentina e Atalanta hanno chiesto informazioni.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-07-2019 13:28