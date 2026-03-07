Cagliari-Como, moviola: sindrome da caso Bastoni, due simulazioni inesistenti

Pochi fischi, nessuno svarione clamoroso ma 2-3 sviste comunque non banali per l’arbitro Marinelli che in Cagliari-Como. Vediamo cos’è successo all’Unipol Domus.
Cagliari-Como, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 14′ il gol di Baturina in mischia. Al 56′ il pari: al primo errore, il Como viene punito. Merito di Palestra, che crossa al centro per il colpo di testa vincente, in tuffo, di Sebastiano Esposito. Primo giallo al 65′ ma è una svista dell’arbitro che punisce Palestra col giallo per simulazione una caduta al limite dell’area. Decisione dubbia.
Non c’era il giallo per Esposito
La sindrome per il caso-Bastoni evidentemente ha influenzato il direttore di gara che la combina ancora più grossa. Al 71′ altro giallo estratto da Marinelli per simulazione. Esposito va a terra nel tentativo di superare Ramon ma per il direttore di gara c’è simulazione e giallo. Probabilmente era fallo, sicuramente non era simulazione ed assolutamente non era da ammonizione.
Regolare al 76′ il 2-1 del Como segnato da Da Cunha che da destra prende la mira e scaglia un missile all’incrocio dei pali. Anche l’ammonizione a Ramon all’83’ appare dubbia, visto che colpisce prima il pallone e poi Idrissi. Ci sta invece l’ammonizione all’89 a Dossena per fallo su James Rodriguez. Dopo 6′ di recupero Cagliari-Como finisce 1-2.
Chi è l’arbitro Marinelli
Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Cagliari-Como, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016 ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e nella scorsa stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna. In questa stagione ha debuttato in Lecce-Milan, ultima uscita in Sassuolo-Verona.
I precedenti di Marinelli con Cagliari e Como
Erano cinque le volte che Marinelli aveva arbitrato il Cagliari nella sua carriera con uno score di quattro pareggi (un successo ai supplementari) e una sconfitta con i rossoblù. Tre incroci con i lariani: due volte nel campionato di Serie C 2014/2025 (due pareggi) e nel ko con il Frosinone per 3-0 nella Coppa Italia 2016/2017.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Moro e Biffi con Ayroldi IV uomo, Nasca al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito Palestra, Esposito, Ramon e Dossena.