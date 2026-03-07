Cagliari-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari e Como aprono la 28a giornata della Serie A 2025-26 sabato 7 marzo 2026 alle 15:00 all’Unipol Domus. Sfida dal doppio significato: sardi in cerca di punti pesanti per la tranquillità, lariani in piena corsa europea. Classifica: Cagliari 13° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol fatti, 36 subiti), Como 5° a quota 48 (13 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 44 gol segnati, 20 incassati). I padroni di casa puntano sulla solidità recente in casa, gli ospiti arrivano col miglioramento più vistoso dell’anno.
Probabili formazioni di Cagliari-Como
A poche ore dal via, il quadro va definendosi. Il Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2: davanti a Caprile, reparto difensivo guidato da Dossena con Zé Pedro e Rodríguez ai lati; sulle corsie Palestra e Obert. In mezzo, cerniera muscolare con Adopo, Liteta e Sulemana; in avanti coppia dinamica Kiliçsoy–Esposito. Out per infortunio elementi pesanti come Belotti e Mina, resta l’opzione Zappa per dare spinta a destra a gara in corso. Il Como si orienterebbe su un 4-2-3-1: Butez tra i pali, poi linea a quattro con Smolčić, Ramón, Diego Carlos, Valle; in mediana equilibrio con Perrone e da Cunha. Sulla trequarti Vojvoda, Paz e Rodríguez a supporto di Douvikas. Possibili ballottaggi sulle fasce con le carte Van der Brempt e Alberto Moreno. Tra i lariani indisponibile Addai; al momento non risultano squalificati, ma le ultime valutazioni tecniche potrebbero portare a un paio di rotazioni.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Kiliçsoy, Esposito.
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas.
Gli indisponibili di Cagliari-Como
Capitolo assenze: il Cagliari paga dazio soprattutto in attacco e in difesa, dove mancano profili d’esperienza come Belotti e Mina; ai box anche diversi centrocampisti che riducono le rotazioni centrali. Il Como lamenta il lungo stop di Addai, ma per il resto presenta una rosa profonda e ben distribuita nei ruoli. Al momento non si registrano squalifiche, quadro comunque da monitorare fino alla consegna delle liste ufficiali.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Mina (infortunio muscolare), Deiola (infortunio alla coscia), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Gaetano (infortunio all’inguine), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Borrelli (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Como – Infortunati: Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento in chiaroscuro per il Cagliari, reduce da una vittoria larga con il Verona ma anche da passi falsi casalinghi; il Como ha tenuto il passo con risultati di prestigio in trasferta e una solidità difensiva di alto profilo. Nelle ultime 5: Cagliari 5 punti, Como 8.
|Cagliari
|ok
|ko
|ko
|x
|x
|Como
|x
|ko
|x
|ok
|ok
- Cagliari — Cagliari-Verona 4-0; Roma-Cagliari 2-0; Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Parma-Cagliari 1-1.
- Como — Como-Atalanta 0-0; Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2; Como-Lecce 3-1.
L’arbitro di Cagliari-Como
Dirige Livio Marinelli, assistenti Moro e Biffi; IV Ayroldi, VAR Nasca, AVAR Guida. Nel 2025/26 Marinelli ha arbitrato 6 gare in Serie A: 2 rigori assegnati, 20 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti; circa 4 cartellini a partita e 6.6 falli per cartellino. Un direttore di gara che non esita nelle decisioni disciplinari, specialmente nei finali caldi.
Informazioni interessanti sul match
Il confronto tra Cagliari e Como oppone due filosofie: verticalità e fisicità dei sardi contro il palleggio paziente e la qualità tra le linee dei lariani. I precedenti di Serie A dicono equilibrio, ma il fattore campo alla Unipol Domus pesa. I numeri difensivi del Como sono da vertice, con pochi gol subiti soprattutto nell’ultima mezz’ora, mentre i rossoblù dovranno capitalizzare le ripartenze e le palle inattive. Occhi su Paz, letale fuori casa, e su Folorunsho, in striscia aperta. Il pari dell’andata tiene aperta l’ipotesi di un’altra gara a punteggio basso, ma la verve in trasferta dei lariani promette colpi di scena.
- Dopo lo 0-0 dell’andata, Cagliari e Como potrebbero pareggiare due volte di fila per la prima volta in Serie A.
- Il Como non ha mai vinto in casa del Cagliari in A: due pari e due ko, con appena due gol segnati, alternando sconfitta e pareggio.
- Cagliari reduce da due pareggi: potrebbe infilare tre “x” consecutive in campionato come non accadeva dal 2021.
- È la squadra rivelazione: il Como ha 20 punti in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, meglio di chiunque altro.
- Lariano formato trasferta: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque gare esterne, 12 reti fatte e solo una subita.
- Il Cagliari rischia un digiuno interno prolungato: dopo 0-2 col Lecce e 0-0 con la Lazio, potrebbe restare tre gare casalinghe senza segnare.
- Ferro chiuso: solo la Roma ha concesso meno gol del Como (20 come il Milan); nella mezz’ora finale i lariani sono i migliori (6 reti subite).
- Chiave tattica: Como micidiale in contropiede (sei gol), Cagliari tra le più esposte su ripartenza concessa.
- Folorunsho ha segnato nelle ultime due: sogna il tris per la prima volta in A.
- Paz ha esordito in A proprio a Cagliari: con un altro gol entrerebbe nella doppia cifra da under 22 della stagione.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Como
Possesso, ritmo e precisione pendono verso il Como (61.1% di possesso, 13 clean sheet) contro un Cagliari più diretto (45.8% di possesso) ma efficace sulle seconde palle. Produzione offensiva: 296 tiri e 139 nello specchio per i lariani, 204 e 91 per i rossoblù. Difese: Como granitico con 20 gol subiti, Cagliari a quota 36 ma in crescita nel girone di ritorno. Attenzione al PPDA: pressione più alta per gli ospiti.
Giocatori: nel Cagliari miglior marcatore Kiliçsoy (4) davanti a Esposito e Borrelli (3); top assist Esposito (5). Più ammonito Obert (8), un rosso per Mina. Tra i pali Caprile con 6 clean sheet. Nel Como coppia del gol Douvikas–Paz (9 a testa), assist-man Jesús Rodríguez (7); tra i più ammoniti Smolčić e Perrone (7), tre rossi complessivi. In porta Butez a quota 13 clean sheet.
|Cagliari
|Como
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|7
|13
|Pareggi
|9
|9
|Sconfitte
|11
|5
|Gol fatti
|29
|44
|Gol subiti
|36
|20
|Possesso palla (%)
|45.8
|61.1
|Tiri totali
|204
|296
|Tiri in porta
|91
|139
|Clean sheet
|6
|13
|PPDA
|15.7
|9.1
|Cartellini gialli
|62
|58
|Cartellini rossi
|1
|3
