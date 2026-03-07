Cagliari-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Como di Serie A 2025-26, 28a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari e Como aprono la 28a giornata della Serie A 2025-26 sabato 7 marzo 2026 alle 15:00 all’Unipol Domus. Sfida dal doppio significato: sardi in cerca di punti pesanti per la tranquillità, lariani in piena corsa europea. Classifica: Cagliari 13° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol fatti, 36 subiti), Como 5° a quota 48 (13 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 44 gol segnati, 20 incassati). I padroni di casa puntano sulla solidità recente in casa, gli ospiti arrivano col miglioramento più vistoso dell’anno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Cagliari-Como

A poche ore dal via, il quadro va definendosi. Il Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2: davanti a Caprile, reparto difensivo guidato da Dossena con Zé Pedro e Rodríguez ai lati; sulle corsie Palestra e Obert. In mezzo, cerniera muscolare con Adopo, Liteta e Sulemana; in avanti coppia dinamica Kiliçsoy–Esposito. Out per infortunio elementi pesanti come Belotti e Mina, resta l’opzione Zappa per dare spinta a destra a gara in corso. Il Como si orienterebbe su un 4-2-3-1: Butez tra i pali, poi linea a quattro con Smolčić, Ramón, Diego Carlos, Valle; in mediana equilibrio con Perrone e da Cunha. Sulla trequarti Vojvoda, Paz e Rodríguez a supporto di Douvikas. Possibili ballottaggi sulle fasce con le carte Van der Brempt e Alberto Moreno. Tra i lariani indisponibile Addai; al momento non risultano squalificati, ma le ultime valutazioni tecniche potrebbero portare a un paio di rotazioni.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Kiliçsoy, Esposito.

V:Sport

Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas.

V:Sport

Gli indisponibili di Cagliari-Como

Capitolo assenze: il Cagliari paga dazio soprattutto in attacco e in difesa, dove mancano profili d’esperienza come Belotti e Mina; ai box anche diversi centrocampisti che riducono le rotazioni centrali. Il Como lamenta il lungo stop di Addai, ma per il resto presenta una rosa profonda e ben distribuita nei ruoli. Al momento non si registrano squalifiche, quadro comunque da monitorare fino alla consegna delle liste ufficiali.

Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Mina (infortunio muscolare), Deiola (infortunio alla coscia), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Gaetano (infortunio all’inguine), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Borrelli (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (rottura del legamento crociato anteriore), (infortunio muscolare), (infortunio alla coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio all’inguine), (rottura del legamento crociato anteriore), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Como – Infortunati: Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento in chiaroscuro per il Cagliari, reduce da una vittoria larga con il Verona ma anche da passi falsi casalinghi; il Como ha tenuto il passo con risultati di prestigio in trasferta e una solidità difensiva di alto profilo. Nelle ultime 5: Cagliari 5 punti, Como 8.

Cagliari ok ko ko x x Como x ko x ok ok

Cagliari — Cagliari-Verona 4-0; Roma-Cagliari 2-0; Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Parma-Cagliari 1-1.

— Cagliari-Verona 4-0; Roma-Cagliari 2-0; Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Parma-Cagliari 1-1. Como — Como-Atalanta 0-0; Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2; Como-Lecce 3-1.

L’arbitro di Cagliari-Como

Dirige Livio Marinelli, assistenti Moro e Biffi; IV Ayroldi, VAR Nasca, AVAR Guida. Nel 2025/26 Marinelli ha arbitrato 6 gare in Serie A: 2 rigori assegnati, 20 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi diretti; circa 4 cartellini a partita e 6.6 falli per cartellino. Un direttore di gara che non esita nelle decisioni disciplinari, specialmente nei finali caldi.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Cagliari e Como oppone due filosofie: verticalità e fisicità dei sardi contro il palleggio paziente e la qualità tra le linee dei lariani. I precedenti di Serie A dicono equilibrio, ma il fattore campo alla Unipol Domus pesa. I numeri difensivi del Como sono da vertice, con pochi gol subiti soprattutto nell’ultima mezz’ora, mentre i rossoblù dovranno capitalizzare le ripartenze e le palle inattive. Occhi su Paz, letale fuori casa, e su Folorunsho, in striscia aperta. Il pari dell’andata tiene aperta l’ipotesi di un’altra gara a punteggio basso, ma la verve in trasferta dei lariani promette colpi di scena.

Dopo lo 0-0 dell’andata, Cagliari e Como potrebbero pareggiare due volte di fila per la prima volta in Serie A.

e potrebbero pareggiare due volte di fila per la prima volta in Serie A. Il Como non ha mai vinto in casa del Cagliari in A: due pari e due ko, con appena due gol segnati, alternando sconfitta e pareggio.

non ha mai vinto in casa del in A: due pari e due ko, con appena due gol segnati, alternando sconfitta e pareggio. Cagliari reduce da due pareggi: potrebbe infilare tre “x” consecutive in campionato come non accadeva dal 2021.

reduce da due pareggi: potrebbe infilare tre “x” consecutive in campionato come non accadeva dal 2021. È la squadra rivelazione: il Como ha 20 punti in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, meglio di chiunque altro.

ha 20 punti in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, meglio di chiunque altro. Lariano formato trasferta: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque gare esterne, 12 reti fatte e solo una subita.

Il Cagliari rischia un digiuno interno prolungato: dopo 0-2 col Lecce e 0-0 con la Lazio, potrebbe restare tre gare casalinghe senza segnare.

rischia un digiuno interno prolungato: dopo 0-2 col Lecce e 0-0 con la Lazio, potrebbe restare tre gare casalinghe senza segnare. Ferro chiuso: solo la Roma ha concesso meno gol del Como (20 come il Milan); nella mezz’ora finale i lariani sono i migliori (6 reti subite).

(20 come il Milan); nella mezz’ora finale i lariani sono i migliori (6 reti subite). Chiave tattica: Como micidiale in contropiede (sei gol), Cagliari tra le più esposte su ripartenza concessa.

micidiale in contropiede (sei gol), tra le più esposte su ripartenza concessa. Folorunsho ha segnato nelle ultime due: sogna il tris per la prima volta in A.

ha segnato nelle ultime due: sogna il tris per la prima volta in A. Paz ha esordito in A proprio a Cagliari: con un altro gol entrerebbe nella doppia cifra da under 22 della stagione.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Como

Possesso, ritmo e precisione pendono verso il Como (61.1% di possesso, 13 clean sheet) contro un Cagliari più diretto (45.8% di possesso) ma efficace sulle seconde palle. Produzione offensiva: 296 tiri e 139 nello specchio per i lariani, 204 e 91 per i rossoblù. Difese: Como granitico con 20 gol subiti, Cagliari a quota 36 ma in crescita nel girone di ritorno. Attenzione al PPDA: pressione più alta per gli ospiti.

Giocatori: nel Cagliari miglior marcatore Kiliçsoy (4) davanti a Esposito e Borrelli (3); top assist Esposito (5). Più ammonito Obert (8), un rosso per Mina. Tra i pali Caprile con 6 clean sheet. Nel Como coppia del gol Douvikas–Paz (9 a testa), assist-man Jesús Rodríguez (7); tra i più ammoniti Smolčić e Perrone (7), tre rossi complessivi. In porta Butez a quota 13 clean sheet.

Cagliari Como Partite giocate 27 27 Vittorie 7 13 Pareggi 9 9 Sconfitte 11 5 Gol fatti 29 44 Gol subiti 36 20 Possesso palla (%) 45.8 61.1 Tiri totali 204 296 Tiri in porta 91 139 Clean sheet 6 13 PPDA 15.7 9.1 Cartellini gialli 62 58 Cartellini rossi 1 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Como? Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Cagliari-Como? All’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Como? Livio Marinelli; assistenti Moro e Biffi, IV Ayroldi, VAR Nasca, AVAR Guida.