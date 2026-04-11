Cagliari-Cremonese, moviola: c’è un Esposito che non sbaglia mai, Doveri sotto tono dopo la grande beffa. Ovazione per Belotti

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri all’Unipol Domus nell’anticipo della 32 esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ stato escluso dai Mondiali a favore di Mariani ma resta uno dei migliori fischietti italiani Daniele Doveri. In Cagliari-Cremonese pochi errori ma ha lasciato giocare troppo, fischiando poco e facendo incattivire il match. Vediamo cosa è successo.

Cagliari-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 4′, è per Terracciano per un fallo su Folorunsho. Proteste al 6′: Borrelli va giù in area dopo un contrasto con Mazzitelli ma per l’arbitro non c’è niente. All’11’ su ripartenza della Cremonese va a terra in area prima di tirare ma scivola da solo senza che ci sia impatto col portiere Caprile.

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Regolare al 63’ il gol di Esposito su assist di Zé Pedro. Secondo gol consecutivo e sesto centro in campionato per il fratello dell’interista Pio. Nel finale si rivede il Gallo Belotti, al rientro dopo lunghissima assenza per infortunio, mancava da settembre. Ovazione per lui. Dopo il recupero finisce 1-0 per il Cagliari che si porta a quota 33, a +6 sulla zona calda e sulla Cremonese che resta terzultima.

Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Cagliari-Cremonese– ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Juve-Genoa.

I precedenti tra le due squadre

Il bilancio tra le due formazni è perfettamente in equilibrio, sia i sardi che i grigiorossi hanno ottenuto otto vittorie a testa, oltre a sette pareggi.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Fontani con Marinelli IV uomo, Guida al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Terracciano.