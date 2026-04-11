Cagliari-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Cremonese di Serie A 2025-26, 32a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, arbitro Doveri, curiosità e numeri chiave.

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Cagliari-Cremonese, 32a giornata: orario, stadio, classifica

Cagliari e Cremonese si sfidano alla Unipol Domus sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 per la 32a giornata di Serie A: è un vero scontro salvezza. I sardi sono 16° con 30 punti in 31 partite (7 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 32 gol fatti, 44 subiti), i grigiorossi 17° a quota 27 (6 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte; 26 gol segnati, 46 incassati). In palio punti pesantissimi per respirare: il Cagliari vuole invertire la rotta in casa, la Cremonese cerca continuità dopo qualche colpo esterno.

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Probabili formazioni di Cagliari-Cremonese

Indicazioni della vigilia verso un Cagliari in 3-5-2: Ranieri potrebbe confermare blocco arretrato compatto con Zé Pedro, Mina, Rodríguez, mentre sulle corsie Palestra e Obert dovrebbero garantire spinta. In mezzo, regia a Gaetano, con Adopo e Deiola a dare gamba. Davanti, si va verso la coppia Folorunsho–Esposito. Attenzione alle assenze di Pavoletti e Felici. La Cremonese si orienterebbe su un 4-4-2 lineare: catena di destra con Terracciano e Zerbin, in mezzo equilibrio con Grassi e Payero, a sinistra ampiezza per Vandeputte. In attacco, l’asse fisico-tecnico Bonazzoli–Djuric resta l’opzione più credibile. Out Vardy, da valutare Thorsby e Collocolo. Possibili ballottaggi sulle fasce e nel cuore del centrocampo.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito.

(3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito. Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric.

Gli indisponibili di Cagliari-Cremonese

Liste pesanti su entrambi i fronti: il Cagliari perde chili ed esperienza in area con Pavoletti, oltre alla fantasia di Felici e alla duttilità di Idrissi. Nella Cremonese l’assenza di Vardy toglie profondità, mentre in mezzo il pacchetto può risentire dei forfait di Thorsby e Collocolo. Al momento non emergono squalifiche ufficiali per le due squadre.

Cagliari – Infortunati: Pavoletti (infortunio al ginocchio), Felici (lesione del legamento crociato anteriore), Idrissi (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (lesione del legamento crociato anteriore), (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare), Thorsby (infortunio al polpaccio), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complesso per il Cagliari, che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque. La Cremonese ha frenato in casa ma ha trovato un lampo a Parma: ruolino recente da 3 punti in cinque gare. Gara che potrebbe decidersi sui dettagli e sulla tenuta psicologica.

Cagliari x ko ko ko ko Cremonese ko ko ko ok ko

Cagliari

Parma-Cagliari 1-1; Cagliari-Como 1-2; Pisa-Cagliari 3-1; Cagliari-Napoli 0-1; Sassuolo-Cagliari 2-1

Cremonese

Cremonese-Milan 0-2; Lecce-Cremonese 2-1; Cremonese-Fiorentina 1-4; Parma-Cremonese 0-2; Cremonese-Bologna 1-2

L’arbitro di Cagliari-Cremonese

Arbitra Daniele Doveri (Volterra). Team arbitrale: assistenti Bercigli e Fontani; IV Marinelli; VAR Guida; AVAR Mazzoleni. Nel 2025/26 per Doveri: 15 gare dirette, 2 rigori concessi, 53 gialli e 1 rosso; media 3.6 cartellini a partita e 6.7 falli per cartellino.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Bercigli – Fontani

IV: Marinelli

VAR: Guida

AVAR: Mazzoleni

Informazioni interessanti

Equilibrio storico e tensione alta: nei nove incroci in A tra Cagliari e Cremonese non si è mai ripetuto due volte lo stesso esito, con tre vittorie per parte e tre pareggi. In Sardegna i grigiorossi non hanno mai segnato nella massima serie, mentre i rossoblù, dopo un inverno incoraggiante tra le mura amiche, hanno frenato all’Unipol Domus nelle ultime uscite. La Cremonese ha dato segnali lontano da casa con il successo di Parma, ma storicamente fatica a mettere in fila due colpi esterni. Numeri da avvio lento: il Cagliari è l’unica squadra senza reti nel primo quarto d’ora, la Cremonese detiene uno dei peggiori dati per gol nei primi tempi. Pressioni alte? Non troppo: sono le due squadre con meno recuperi offensivi e pochi tiri generati da quelle situazioni. Focus uomini chiave: Esposito è in striscia positiva, Bonazzoli ha nel Cagliari una delle sue ‘vittime’ preferite.

Parità totale nei precedenti in A: 3 successi per parte e 3 pari, inclusa l’andata chiusa 2-2.

Il Cagliari è imbattuto in casa contro la Cremonese in A (2V, 2N) e non ha mai subito gol nei quattro incroci interni.

è imbattuto in casa contro la in A (2V, 2N) e non ha mai subito gol nei quattro incroci interni. I rossoblù arrivano da quattro ko di fila in campionato: non arrivano a cinque consecutivi dal 2022.

Nelle ultime 5 giornate la Cremonese ha raccolto 3 punti; solo il Cagliari ha fatto peggio (1 punto).

ha raccolto 3 punti; solo il ha fatto peggio (1 punto). Domus altalenante: un solo punto nelle ultime 4 gare interne per i sardi, con una sola rete segnata.

I grigiorossi hanno vinto l’ultima trasferta: nella loro storia di A non hanno mai infilato due successi esterni consecutivi.

Avvii complicati: il Cagliari è ultimo per gol entro il 30′ (solo 3), la Cremonese ha segnato appena 9 reti nei primi tempi.

è ultimo per gol entro il 30′ (solo 3), la ha segnato appena 9 reti nei primi tempi. Poche pressioni alte: Cagliari (117) e Cremonese (130) sono ultime per recuperi offensivi e tra le ultime per tiri generati da queste situazioni.

Esposito ha partecipato a 3 gol nelle ultime 4 presenze di A.

ha partecipato a 3 gol nelle ultime 4 presenze di A. Bonazzoli ha già segnato 4 volte al Cagliari in Serie A, suo bersaglio preferito insieme al Genoa.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Cremonese

Numeri simili nel possesso (Cagliari 46.1% vs Cremonese 45.3%), ma i rossoblù segnano di più (32 a 26) e concedono leggermente meno (44 a 46). Grigiorossi più puliti dietro con 8 clean sheet contro 6, ma soffrono molti tiri (514 concessi, Cagliari 408). Intensità paragonabile nei duelli e PPDA (Cagliari 15.6; Cremonese 14.7). Disciplina in equilibrio: Cagliari 69 gialli, 2 rossi; Cremonese 64 gialli, 3 rossi.

Giocatori: per il Cagliari capocannoniere Esposito (5), top assist Esposito (5); più ammoniti Obert (8), espulsi Mina e Obert (1). Clean sheet portiere: Caprile 6. Nella Cremonese guida i gol Bonazzoli (7), assist Vandeputte (4); più ammoniti Pezzella e Payero (8), espulsi Ceccherini, Maleh, Pezzella (1). Clean sheet portiere: Audero 8.

Cagliari Cremonese Partite giocate 31 31 Vittorie 7 6 Pareggi 9 9 Sconfitte 15 16 Gol segnati 32 26 Gol subiti 44 46 Clean sheet 6 8 Possesso palla (%) 46.1 45.3 Tiri totali 233 211 Tiri in porta 101 99 PPDA 15.6 14.7 Cartellini gialli 69 64 Cartellini rossi 2 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Cagliari-Cremonese e a che ora inizia? Sabato 11 aprile 2026, fischio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Cagliari-Cremonese? Alla Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Cremonese? L’arbitro è Daniele Doveri, assistenti Bercigli e Fontani; IV Marinelli; VAR Guida; AVAR Mazzoleni.