Cagliari, Despodov positivo al coronavirus

Dopo aver colpito diverse squadre tra Spagna e Francia l’allarme coronavirus si ripresenta anche in Serie A: l’attaccante del Cagliari Kiril Despodov è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati in Bulgaria, dove sta trascorrendo le proprie vacanze.

Appena rientrato dal prestito allo Sturm Graz, Despodov entra nell’elenco dei calciatori colpiti dalla pandemia: l’attaccante classe ’96 è attualmente asintomatico e ha già iniziato il periodo di quarantena previsto dal protocollo.

Questo il comunicato della società rossoblù sul proprio sito ufficiale: “Kiril Despodov è risultato positivo al COVID-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra”.

Soltanto successivamente il centravanti potrà rientrare in Sardegna per la ripresa degli allenamenti con il resto della squadra in vista della prossima stagione.

OMNISPORT | 17-08-2020 22:55