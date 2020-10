Cagliari, Di Francesco cambia tutto per uscire dalla crisi

Un punto nelle prime tre partite per il Cagliari, ancora a caccia della prima vittoria in campionato: la gestione Di Francesco ha finora prodotto solo un pari all’esordio col Sassuolo, seguito da due sconfitte contro Lazio e Atalanta.

Il calendario non ha sorriso ai rossoblù, che alla ripresa saranno di scena sul campo del Torino e, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbero farlo con una veste tattica diversa. Di Francesco potrebbe proporre un nuovo schieramento: possibile il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 che prevederebbe l’inserimento del nuovo acquisto Ounas sulla fascia destra alle spalle della punta Simeone.

Sottil tornerebbe a sinistra dopo l’esperimento fallito sulla corsia opposta, mentre al centro della trequarti agirebbe Joao Pedro: soluzione sulla carta più congeniale al brasiliano, che si avvicinerebbe di più alla porta dopo essere stato dirottato sulla fascia nei precedenti impegni.

Nandez scalerebbe in mediana dove farebbe coppia con Rog. In difesa spazio per Godin e Walukiewicz al centro con i giovani Zappa e Tripaldelli (favorito su Lykogiannis) sulla linea dei terzini.

OMNISPORT | 12-10-2020 12:15