Cagliari, Di Francesco parla prima dell'Udinese

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese. La squadra sarda attualmente occupa il 12esimo posto con 13 punti conquistati, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Queste le parole del tecnico ex Sassuolo e Sampdoria: “Valuteremo la coppia difensiva ideale, questo è uno dei dubbi di questa gara. Dal punto di vista fisico sarà importante non solo la notte ma anche il giorno, perché dovrò valutare la condizione dei giocatori. Non posso concentrarmi già sulla Roma, sarebbe un grande errore, quindi penso a domani. E so chi sono quei 2-3 giocatori che dovrò cambiare, ché non hanno i 90 minuti”.

Di Fra dovrà fare a meno di Aresti, Klavan e Cabras, positivi al Covid-19. Sono invece sulla via del recupero Godin, Walukiewicz e Ceppitelli, ma non al massimo della condizione fisica.

OMNISPORT | 19-12-2020 18:01