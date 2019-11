Cagliari e Nainggolan show: Fiorentina travolta, rischia Montella

Il Cagliari continua a stupire la serie A: la squadra di Maran, rivelazione del campionato, travolge per 5-2 la Fiorentina (ancora priva di Ribery) nella partita di mezzogiorno della dodicesima giornata. I sardi, a segno con cinque marcatori diversi (Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro, Nainggolan) centrano la loro terza vittoria consecutiva e ora sono terzi a 24 punti: il sogno Europa è sempre più concreto. Viola sempre ottavi a 16, ma questo rovescio potrebbe costare carissimo a Vincenzo Montella, la cui posizione torna in bilico.

I rossoblu partono fortissimo: Simeone ha subito due chance, e al 17′ il Cagliari passa. Azione corale dei sardi, sull’asse Cigarini-Joao Pedro-Nainggolan, palla a Rog che batte Dragowski di piatto. I gigliati non reagiscono, i padroni di casa continuano il loro forcing e al 26′ raddoppiano con Pisacane, che insacca di testa solissimo in area su corner di Cigarini.

L’uno-due del Cagliari stordisce la Fiorentina, che non accenna a una reazione: al 34′ arriva il terzo gol che manda definitivamente ko gli uomini di Montella. Rog sontuoso serve in verticale Nainggolan, che impegna Dragowski, poi raccoglie la respinta e serve Simeone: tacco e 3-0 per il Cagliari.

Ripresa, la Fiorentina parte meglio, ha una chance con Dalbert ma poi crolla definitivamente, subendo la quarta rete: Joao Pedro al 54′ firma il 4-0 su assist di Nainggolan. Lo stesso belga completa poco dopo la sua partita da sogno segnando il 5-0 con un bolide dalla distanza deviato da Castrovilli.

La Fiorentina in panne ritrova l’orgoglio nel finale grazie al giovanissimo Vlahovic, che segna le sue prime due reti in serie A rendendo il passivo meno pesante: al 75′ è servito da Dalbert, all’88’ realizza il secondo con una splendida azione personale.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 14:30