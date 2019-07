Cagliari, ecco Rog

Affare di mercato per il Cagliari, che ritocca il centrocampo dopo la cessione di Nicolò Barella all’Inter. La società sarda ha infatti comunicato l’acquisto di Marko Rog, in arrivo dal Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

"Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ‪30 giugno 2024" si legge nel comunicato ufficiale.

Curiose le modalità scelte dal Cagliari per annunciare l’affare: sul profilo Twitter ufficiale Rog è stato presentato con evidenti rimandi alla serie tv di culto "La casa di carta".

Rog lascia il Napoli, che l’aveva acquistato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria per 13,5 milioni, dopo tre stagioni in cui il croato non è riuscito ad incidere. Poco in particolare lo spazio trovato nella gestione Ancelotti, al punto che il giocatore era stato ceduto in prestito al Siviglia lo scorso gennaio.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 23:25