Cagliari-Entella: Pisacane, tridente pesante. Esposito a gara in corso, per i liguri il premio più bello

Unipol Domus ore 20.45, la stagione dei sardi di Pisacane inizia davanti al pubblico di casa contro la Virtus Entella. Coppa Italia, eliminazione diretta: chi passa trova Frosinone o Monza

La nuova stagione del Cagliari si apre ufficialmente sabato 16 agosto, quando alla Unipol Domus arriverà la Virtus Entella per i trentaduesimi di Coppa Italia. In palio c’è il pass per i sedicesimi, dove la vincente incrocerà la vincente tra Frosinone e Monza. Gara secca, senza tempi supplementari: in caso di parità al 90’, saranno i rigori a decidere chi proseguirà il cammino.

Cagliari, primo esame per il nuovo ciclo di Pisacane

Fabio Pisacane debutta in un match ufficiale sulla panchina rossoblù dopo un mese di preparazione, tra carichi di lavoro e prove tattiche. “I ragazzi si sono preparati bene per questo esordio ufficiale, sono fiducioso”, ha spiegato il tecnico, sottolineando come la Coppa sia un obiettivo concreto.

Cagliari-Entella: Pisacane col tridente Felici-Piccoli-Luvumbo

Alcuni elementi sono ancora indisponibili: Luperto non ha recuperato, Kilicsoy necessita di tempo per essere al top, mentre Gaetano – reduce da un’operazione al menisco – è tornato ad allenarsi ma non sarà disponibile. Assente anche Pavoletti. In compenso, è arrivato Sebastiano Esposito, inserito gradualmente nel gruppo. In campo dovrebbe vedersi il 4-3-3 provato nelle ultime amichevoli, con Caprile tra i pali, difesa a quattro e Luvumbo riferimento offensivo.

Entella, entusiasmo da neopromossa

Dopo la promozione in Serie B, la Virtus Entella affronta subito un ostacolo di alto livello e prendersi una sera di grande calcio, contro una compagine di A e in uno stadio da 16mila posti, è il premio più entusiasmante con cui cominciare una stagione delicata e difficile.

Il tecnico Gennaro Chiappella ha presentato così la sfida: “Ci siamo ritagliati questa opportunità di giocare una partita di elevata difficoltà, penso possa rappresentare un bel banco di prova per la stagione che ci aspetta”. Il focus sarà sull’approccio mentale, alternando momenti di sofferenza difensiva a fasi in cui provare a mettere in pratica il lavoro fatto in allenamento. La formazione ligure dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, cercando compattezza e ripartenze veloci.

Probabili formazioni Cagliari-Entella

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Obert, Idrissi; Deiola, Prati, Adopo; Felici, Piccoli, Luvumbo.

Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Benali, Karic, Di Mario; Guiu, Franzoni; Russo.

Dove vedere Cagliari-Entella in TV e streaming

Calcio d’inizio alle 20.45 di sabato 16 agosto alla Unipol Domus di Cagliari. La gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 (digitale terrestre, canali 20, 120 e 520; Sky canale 151). Streaming gratuito su Mediaset Infinity, previa registrazione, selezionando la diretta di Canale 20.