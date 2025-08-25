Cagliari-Fiorentina, moviola: sul rigore negato il mani c'era, quella standing ovation da brividi

La prova dell’arbitro lombardo Sozza all’Unipol Domus per la prima giornata di campionato analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Cagliari-Fiorentina- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso, vediamo come se l’è cavata l’arbitro lombardo in Sardegna.

I precedenti di Sozza con le due squadre

Il bilancio complessivo dei sardi con Sozza registrava una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e tre sconfitte. Stesso score con i viola. L’unica vittoria dei gigliati risaliva alla passata stagione ed era quella ottenuta al Franchi per 5-1 sulla Roma allora guidata da Ivan Juric, gara nella quale Edoardo Bove ha siglato da ex quello che ad oggi è il suo ultimo gol.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Biffi con Mucera IV uomo, Di Paolo al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Obert (C), Borrelli (C), Pongracic (F), Marì (F), Mazzitelli (F), Kilicsoy (C ).

Cagliari-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Il primo caso da segnalare non ha a che fare con l’arbitraggio ma va ricordato: all’11’ infatti tutto lo stadio si alza in piedi in memoria di Gigi Riva, applaudendo l’ex campione che indossava sempre la maglia n.11. Primo giallo al 43′ ed è per Obert dopo un fallo su Dodò. Al 46′ ammonito anche Borrelli per un fallo su Sohm. Prima del riposo proteste del Cagliari per un mani in area di Comuzzo ma l’arbitro lascia correre.

Al 71′ primo giallo tra i viola: ammonito Pongracic intervenuto in ritardo su Yerry Mina. Al 69′ ammonito Pablo Marì che si prende un grosso rischio mettendo giù Luvumbo al limite dell’area. All’83’ intervento irregolare di Mazzitelli su Fazzini: ammonito anche lui. Al 96′ ammonito Kiliksoy per un fallo su Mandragora. Dopo 7′ di recupero e grazie al gol nell’overtime di Luperto a pareggiare la rete di Mandrgora al 68′, la partita finisce 1-1.

La sentenza di Marelli

Sul rigore reclamato dai sardi arriva il parere di Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Il tocco di mano di Comuzzo c’è stato, col polso sinistro che però si trovava davanti al corpo, quindi è irrilevante, decisione corretta dell’arbitro come del Var che ha deciso di non intervenire”.