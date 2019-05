Cagliari, furia Carli contro il VAR

Il rigore, in pieno recupero, dato al Napoli (e trasformato da Insigne per il 2-1 finale per gli azzurri) con l'ausilio del VAR non è piaciuto affatto a Carli, direttore sportivo del Cagliari: "E' stato dato un rigore assurdo, come fai a capire che il tocco è dentro o fuori? Per me è fuori. Se il VAR vogliamo farlo diventare una barzelletta continuiamo così. Il VAR è uno strumento straordinario, ma non così", tuona a Sky.

Il ds dei sardi prosegue: "Una cosa così contro il Napoli non l'avrebbero mai fatta perché sarebbe diventata mediaticamente una cosa allucinante. Un punto per noi vuol dire la vita". Diretto l'attacco al VAR: "La realtà è questa: noi ci sentiamo presi in giro da una decisione cervellotica. Qui vuol dire fare il fenomeno".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 07:53