Cagliari-Genoa 2019-2020, le probabili formazioni

Cagliari-Genoa, in programma questa sera alle 20.45, apre la quarta giornata di serie A. I sardi, reduci dall'esaltante vittoria di Parma devono fare a meno di Nainggolan e Pavoletti. In attacco giocherà Simeone, a segno in Emilia, affiancato da Joao Pedro: alle loro spalle Castro.

3-5-2 per il Grifone sconfitto in casa contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Andrazzoli si affida in attacco a Kouamé e Pinamonti. Ballottaggio tra Lerager e il recuperato Saponara.

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

SPORTAL.IT | 20-09-2019 08:05