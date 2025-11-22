Cagliari-Genoa, moviola: giallo su gol fantasma, svista di arbitro e Var su rete annullata poi la frittata di Caprile

La prova dell’arbitro romano Federico La Penna all’Unipol Stadium per la tredicesima giornata di serie A analizzata ai raggi X

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Cagliari-Genoa – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 5 volte in A in stagione, l’ultima volta in Fiorentina-Bologna. Vediamo come se l’è cavata in Sardegna.

I precedenti di La Penna con Cagliari e Genoa

Quattordici le gare arbitrate da La Penna dei rossoblù con un bilancio di tre vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, nona volta con il Genoa, con uno score di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Bianchini con Mariani IV uomo, Abisso al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Norton-Cuffy, Deiola, Prati, Grombaek, Luperto, Mina ed ha espulso al 93′ Norton Cuffy per doppia ammonizione.

Cagliari-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′: Palestra scappa via a Norton-Cuffy, che lo stende ed è ammonito. Primo gol al 18′: Colombo serve Vitinha che si gira e supera Caprile in diagonale per il suo primo gol stagionale. Il pari al 33′, su cross di Palestra testa di Borrelli, para miracolosamente Leali, ma quando la sfera ha già varcato la linea di porta. Al 41′ ancora Genoa col terzo gol consecutivo di Ostigard col mancino su assist di Thorsby. Al 43′ il 2-2: Borrelli vince il duello aereo con Vasquez e Sebastiano Esposito – che si ritrova tutto solo davanti a Leali – con l’esterno destro insacca. Check del Var per un presunto fallo a inizio azione, tutto regolare.

Prima del riposo giallo per Deiola. Al 46′ giallo anche per Prati per un calcione a Vitinha. Al 60′ ancora Gennaro Borelli, per la sua prima doppietta in A, di testa firma il vantaggio su assist di Zappa in mezzo a tre avversari in area. Tutto regolare. Al 67′ ammonito Grombeak, appena entrato, per simulazione dopo un contatto con Mina. Al 78′ eurogol di Colombo ma l’arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco di Ekuban, che però non tocca il pallone e sembra in posizione passiva. C’è un check del Var che però conferma la decisione dell’arbitro. Rete annullata. All’82’ ammonito Luperto, intervento falloso su Colombo. Il 3-3 però arriva all’83’ con un gollonzo di Martin con Caprile che battezza male un innocuo rimbalzo e si fa scavalcare con la palla che entra in porta. All’86’ ammonito Mina per fallo su Colombo. Al 93′ seconda ammonizione e rosso per Norton-Cuffy per un fallaccio su Folorunsho. Dopo il recupero la partita finisce 3-3.