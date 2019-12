Cagliari, Gigi Riva presidente: ufficiale

Il patron del Cagliari Tommaso Giulini in conferenza stampa ha ufficializzato la nomina a presidente onorario alla leggenda Gigi Riva.

"Questa scelta è nata con naturalezza dopo qualche chiacchierata, ci è sembrata una cosa naturale. Gigi vuole stare vicino ad un club che ama. Gigi vuole essere il primo tifoso, lo ha fatto per tutto il popolo rossoblù. A volte mi chiedo chi sono io per parlare di un mito così: è un'emozione ma lo faccio anche con un pizzico di imbarazzo. Riva ritiene che la squadra abbia un bel gioco e la capacità di imporsi, ritrova molto dello spirito della squadra dei suoi tempi. Ha espresso amarezza per la sconfitta contro la Lazio, ha detto che la partita doveva essere chiusa nel primo tempo".

SPORTAL.IT | 18-12-2019 14:55