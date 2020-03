Cagliari, Giulini contrario ai play-off

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni dell'Ansa si è detto contrario all'ipotesi play-off e play-out per finire la stagione di serie A: "Play-out e play-off non possono essere decisi in corsa, i regolamenti si fanno ad inizio torneo e a mio parere non si devono modificare neanche in circostanze super eccezionali come questa".

"Se sarà possibile la stagione proveremo a concluderla a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre".

SPORTAL.IT | 17-03-2020 08:17