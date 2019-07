Cagliari, Giulini parla di Nainggolan e Nandez

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di mercato al termine del sorteggio dei calendari di Serie A. Su Nandez: "Spero che arrivi dal Boca e di portare a termine questa trattativa. Sta cominciando a diventare estenuante", le sue parole a Sky.

Il possibile arrivo di Nainggolan: "Mi stai parlando di un calciatore dell'Inter: ho letto anch'io, ma non c'è nulla di concreto in questo momento. Lui, se dovesse lasciare i nerazzurri per un'altra società italiana, credo che una piazza gradita come Cagliari non la trovi. Ma al momento parliamo di fantacalcio: devo far sì che il Cagliari esista finanziariamente anche l'anno dopo quello del Centenario, per cui non posso fare il passo più lungo della gamba".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 29-07-2019 20:31