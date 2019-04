Cagliari, Giulini: "Vogliamo trattenere Barella"

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche di mercato dopo la vittoria della sua squadra contro il Frosinone: "La scorsa estate e in gennaio sono arrivate offerte per Barella, ma, anche se non sarà semplice, cercheremo di tenere i nostri giocatori migliori, lui compreso. Vedremo".

Il tecnico dei rossoblù, Rolando Maran, non può essere che soddisfatto dopo i tre punti conquistati alla Sardegna Arena: "E’ virtualmente chiuso il discorso salvezza, siamo contenti di essere arrivati alla quota che equivale alla salvezza, con cinque giornate di anticipo. Oggi siamo qua a festeggiare un risultato che ci porta in alto in classifica, guardando avanti alle prossime gara. Vogliamo correre, finire alla grande la stagione. Quando una squadra continua a crescere vuol dire che si sta lavorando nel miglior modo possibile".

SPORTAL.IT | 20-04-2019 18:09