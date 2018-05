Cagliari, idee granata per la panchina

La salvezza conquistata all'ultima giornata non basterà a Diego Lopez per strappare la conferma sulla panchina del Cagliari anche nella prossima stagione. Il tecnico uruguaiano, subentrato ad ottobre a Rastelli, non verrà confermato dal presidente Giulini, che ha commentato la stagione con delusione, dichiarando che "mi sarei aspettato qualcosa di più". Così per guardare avanti il numero uno rossoblù sembra voler puntare su un tecnico più affermato.

Due allora le trattative impostate con altrettanti ex allenatori del Torino: subito naufragati i negoziati con Gian Piero Ventura, uno che sull'Isola è già stato riportando il Cagliari in A nel '98 per poi debuttare nel massimo campionato proprio in Sardegna (e tornarvi nel 2002 in B), prende invece corpo l'ipotesi Sinisa Mihajlovic. Il serbo, esonerato dal Torino all'inizio di gennaio, ha avuto dei contatti con Giulini attraverso il proprio agente Sergio Berti e sembra voler dare la priorità al campionato italiano, avendo rifiutato una ricca offerta proveniente dalla Russia.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 13:00