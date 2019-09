Cagliari, il piano di Maran per tornare a vincere in casa

Dopo la convincente vittoria ottenuta domenica a Parma, il Cagliari si prepara alla sfida casalinga contro il Genoa, in programma venerdì alle 20.45.

In vista del match, Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa, concentrandosi sulla mancanza di vittorie in casa da parte degli isolani: "Ci pesa non vincere da cinque mesi in casa – ha dichiarato ai cronisti -. Domani abbiamo un’occasione importante. Siamo consapevoli di ciò che vogliamo e ci siamo allenati bene per vincere la partita”.

Sulla ricetta per ottenere la vittoria e sul possibile turnover in vista dell'impegno successivo nel turno infrasettimanale contro il Napoli, Maran ha aggiunto: “Farò le mie scelte considerando tutti i fattori. Ho Simeone, Joao, Cerri e anche Birsa disponibili. Castro invece convive con alcuni fastidi, ma domenica si è fatto trovare pronto. Devo valutare tante cose prima di scegliere definitivamente chi schierare”.

“La nostra rosa ci dà delle opportunità importanti, e spesso chi resta fuori meriterebbe di giocare. Noi dobbiamo pensare che avere questi ragazzi è un’opportunità, penso ci sia una sana competizione. Il nostro obiettivo è crescere, sappiamo dove vogliamo arrivare e dobbiamo dare tutto in campo ha poi concluso Maran.

