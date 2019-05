Cagliari, il sostituto di Cigarini è biancoceleste

Il Cagliari sta aspettando una risposta da Cigarini riguardo il rinnovo del contratto.

In caso di fumata nera, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il colpo in entrata a centrocampo potrebbe essere Milan Badelj, regista della Lazio che in questa stagione ha reso sotto le aspettative, a tal punto che è stato vicino all'addio già nel mercato di gennaio.

I sardi dovranno battere la concorrenza del Bordeaux dell'ex allenatore del croato Paulo Sousa. Il vice campione del mondo, arrivato dalla Fiorentina, in caso di addio preferirebbe rimanere in Italia.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 11:22