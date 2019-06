Cagliari, impazza il toto-terzini

Cagliari alla ricerca di terzini: il direttore sportivo Marcello Carli ha l'obiettivo di trovare tre esterni per Rolando Maran nel corso dell'estate, quattro se dovesse essere ceduto anche Lykogiannis.

Una vera rivoluzione: il primo rinforzo potrebbe essere l'interista Dimarco, rientrato in nerazzurro dopo la bella stagione a Parma. I sardi potrebbero sfruttare i rapporti instaurati per il passaggio di Barella a Milano. L'altro nome sulla lista è l'esterno della Lazio Patric, che secondo il Corriere dello Sport potrebbe arrivare in caso di una possibile trattativa per la cessione di Joao Pedro ai biancocelesti.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 13:27