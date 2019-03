Cagliari, in bilico la posizione di tre calciatori

La fine del campionato si avvicina e a Cagliari bisogna fare i conti sui giocatori che meritano la conferma per la prossima stagione.

In particolare sono tre i calciatori in bilico: Srna, Thereau e Cigarini. Il primo, dopo un'ottimo avvio di stagione, ha avuto qualche difficoltà ed è stato scavalcato nelle gerarchie da Faragò e Padoin.

Cigarini, invece, è partito in sordina e nelle ultime uscite ha fornito buone prestazioni ai danni di Bradaric.

Anche il futuro di Thereau è tutto da scrivere: in rossoblù non è riuscito ad espirimersi al meglio, complici diversi infrotuni, ma alla Fiorentina non sembra esserci spazio e, qualora i rossoblù non dovessero riscattarlo, il francese dovrebbe trovare una nuova squadra.

SPORTAL.IT | 24-03-2019 17:25