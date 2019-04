Cagliari, in due hanno lavorato a parte

Durante l'allenamento del Cagliari al Centro sportivo di Assemini, Fabrizio Cacciatore e Lucas Castro hanno lavorato a parte.

Il comunicato ufficiale: "Il Cagliari al lavoro per preparare la gara di domenica contro il Torino (Stadio Olimpico, ore 12.30). Al Centro sportivo di Assemini la seduta di allenamento dei rossoblù è iniziata in palestra con piani di lavoro individuali. A seguire la squadra è scesa in campo per svolgere prima una serie di sprint coordinativi con palla, quindi degli esercizi di tecnica a coppie".

"In chiusura partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore, a causa di un affaticamento alla coscia destra, e per Lucas Castro. La squadra si allenerà nuovamente domani mattina".



SPORTAL.IT | 10-04-2019 16:26