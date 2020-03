l'esperienza di Rolando Maran al Cagliari è al capolinea: le 11 partite consecutive senza vittoria sembrano aver segnato il destino del tecnico.

Per Sky Sport i nomi che Giulini sta valutando per sostituire l'ex timoniere del Chievo sono Andrea Stramaccioni, reduce dall'esperienza in Iran all'Esteghlal, e Max Canzi, oggi alla guida della Primavera sarda.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 17:33