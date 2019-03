Cagliari, in quattro hanno lavorato a parte

Durante l'allenamento mattutino nel Centro Sportivo di Asseminello, quattro giocatori del Cagliari hanno lavorato a parte.

Di seguito il comunicato: "La squadra rossoblù ha sostenuto un nuovo allenamento questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. Il gruppo ha cominciato la seduta con piani di lavoro individualizzati in palestra. A seguire, la parte tecnica, con esercitazioni su combinazioni per andare al tiro in porta".

"Infine, partitella su campo ridotto .Lavoro personalizzato per Alberto Cerri, Lucas Castro, Ragnar Klavan e Luca Pellegrini. Il Cagliari tornerà in campo domani mattina per una nuova seduta di allenamento".

SPORTAL.IT | 20-03-2019 15:55