Cagliari in ritiro senza Barella: ecco perché

Nicolò Barella non figura nell'elenco dei convocati per la prima parte del ritiro del Cagliari, che si terrà ad Aritzo. Ma la sua assenza non rappresenta l'ennesimo capitolo della telenovela di calciomercato che lo vede tra i protagonisti da settimane: il giocatore al momento è stato esentato dalla ripresa dei lavori per aver preso parte agli Europei della Nazionale Under 21. Al netto di ulteriori novità, quindi, dovrebbe raggiungere i suoi compagni più avanti.

Ecco comunque i nomi dei giocatori al momento a disposizione dell'allenatore Rolando Maran, come elencati dalla stessa società isolana:

"PORTIERI: Aresti, Ciocci, Cragno, Rafael

DIFENSORI: Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Pajac, Pinna, Pisacane, Walukiewicz

CENTROCAMPISTI: Biancu, Birsa, Bradaric, Caligara, Castro, Cigarini, Deiola, Ionita, Oliva

ATTACCANTI: Cerri, Despodov, Han, Joao Pedro, Pavoletti, Ragatzu".

SPORTAL.IT | 07-07-2019 23:24