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CALCIO SERIE A

Cagliari-Inter 0-1, pagelle: Calhanoglu è un fattore, Barella a tuttocampo. Caprile il migliore tra i sardi

Chivu pesca risorse sfruttando l'intera rosa a disposizione ma a risolvere tutto ci pensa sempre il turco. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match.

3 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Siamo solo alla seconda giornata ma Christian Chivu decide di fare rotazioni e dare una chance anche a calciatori che sembravano completamente fuori dal progetto. Così a Cagliari si vedono Pavard e Luis Henrique dal primo minuto. I protagonisti però restano i soliti: anzitutto Hakan Calhanoglu, cecchino formidabile al quale bastano 9 minuti appena per colpire con una delle sue conclusioni dalla distanza. Un altro volto della gara è quello di Nicolò Barella, motorino inesauribile ma anche fonte di eccellente qualità nel palleggio.

E tra i sardi? Caprile resta una garanzia, anche se le sue parate servono solo a fare in modo che la partita resti viva più a lungo. Fadera prova a dare una scossa ma trova un attento Josef Martinez dall’altra parte. Più che i rossoblù sono i campioni d’Italia a rendersi pericolosi non riuscendo tuttavia a trovare la via del raddoppio. Tra i nerazzurri si vedono anche i nuovi Stones e Curtis Jones, in attesa che anche Spence possa dare una mano. Il risultato lo salva Bisseck su tiro a colpo sicuro di Adopo. Andiamo però a vedere nel dettaglio le pagelle.

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Inter, i top e i flop

  • Barella 7 Partita di livello dell'ex del match per quantità e qualità.
  • Bisseck 7 Salva un gol praticamente fatto su Adopo.
  • J. Martinez 6,5 Bravo in uscita e tra i pali.
  • Esposito 6,5 Centravanti che fa reparto. Sa quando e come tenere palla e aiutare la squadra.
  • Lautaro 6 Non è ancora il Toro versione scudetto. E' utile ma non efficace come le sue qualità gli imporrebbero.
  • Akanji 5,5 Un errore in avvio che paga con un'ammonizione. Nel complesso poco pulito, anche nei disimpegni. Esce stanco.

Cagliari, i top e i flop

  • Caprile 7 Para quello che può. Almeno un paio di interventi degni di nota da parte dell'estremo difensore rossoblù.
  • Fadera 6,5 Entra bene in campo, prova a dare la scossa alla squadra.
  • Fazzini 5,5 Non è stata la sua partita. Poco incisivo tra le linee.
  • Winks 5 Fatica a dettare i tempi ma di fronte aveva il centrocampo dell'Inter.

Il migliore in campo: Calhanoglu

  • Calhanoglu 7 Fattore C di Calhanoglu. Dopo aver sbloccato il match contro il Monza, il turco si ripete anche contro il Cagliari. Un cecchino.
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