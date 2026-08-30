Cagliari-Inter 0-1, pagelle: Calhanoglu è un fattore, Barella a tuttocampo. Caprile il migliore tra i sardi

Siamo solo alla seconda giornata ma Christian Chivu decide di fare rotazioni e dare una chance anche a calciatori che sembravano completamente fuori dal progetto. Così a Cagliari si vedono Pavard e Luis Henrique dal primo minuto. I protagonisti però restano i soliti: anzitutto Hakan Calhanoglu, cecchino formidabile al quale bastano 9 minuti appena per colpire con una delle sue conclusioni dalla distanza. Un altro volto della gara è quello di Nicolò Barella, motorino inesauribile ma anche fonte di eccellente qualità nel palleggio.
E tra i sardi? Caprile resta una garanzia, anche se le sue parate servono solo a fare in modo che la partita resti viva più a lungo. Fadera prova a dare una scossa ma trova un attento Josef Martinez dall’altra parte. Più che i rossoblù sono i campioni d’Italia a rendersi pericolosi non riuscendo tuttavia a trovare la via del raddoppio. Tra i nerazzurri si vedono anche i nuovi Stones e Curtis Jones, in attesa che anche Spence possa dare una mano. Il risultato lo salva Bisseck su tiro a colpo sicuro di Adopo. Andiamo però a vedere nel dettaglio le pagelle.