Cagliari-Inter iniziata in ritardo: ecco perché

Piccolo slittamento di orario nella partita di pranzo dell’undicesima giornata di Serie A: Cagliari-Inter infatti è iniziata alle 12.45 e non alle 12.30 come sempre. Non si tratta di niente di particolarmente grave: soltanto un problema tecnico legato alla regia della Lega, che gli operatori hanno sistemato a tempo record.

Il problema, quindi, non era legato alle due squadre, che hanno semplicemente allungato il riscaldamento di qualche altro minuto prima di poter scendere in campo e contendersi i tre punti alla Sardegna Arena.

OMNISPORT | 13-12-2020 12:49