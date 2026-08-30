Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Jones, Pio Esposito e il portiere

Chivu conferma gran parte dell’11 che ha battuto il Monza all’esordio. Pio e Lautaro in attacco, mentre a centrocampo Sucic scalpita e Curtis Jones parte dalla panchina.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo il convincente debutto contro il Monza, l’Inter torna in campo per la seconda giornata di Serie A e affronta il Cagliari in trasferta. Cristian Chivu ha scelto di non stravolgere l’undici iniziale, dando continuità alla squadra che ha vinto 4-1 nella prima giornata. Qualche dubbio riguardava soprattutto il centrocampo, dove la concorrenza è particolarmente alta, mentre in difesa anche Pavard si prende una maglia da titolare. Davanti confermata la coppia formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez.

Cagliari-Inter: chi scende in campo

Il Cagliari arriva alla sfida dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Parma e Fabio Pisacane sceglie di dare continuità alla formazione che ha iniziato la stagione con tre punti. In porta c’è Caprile, protetto da Ze Pedro, Deiola, Rodriguez e Obert. Mina resta quindi una possibile alternativa in difesa, mentre Kevin Carlos spera di trovare spazio a gara in corso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A centrocampo il tecnico dei sardi conferma Romano e Winks, con Fazzini a completare la linea. Sulla trequarti spazio invece ad Adopo e Maldini, chiamati a sostenere Mendy. L’Inter risponde con il consueto 3-5-2 di Chivu e con alcune scelte che confermano le indicazioni della vigilia.

Chivu conferma l’attacco

In avanti non cambia il punto di riferimento dell’Inter. Pio Esposito viene confermato al fianco di Lautaro Martinez, dopo la prestazione positiva offerta contro il Monza. Il giovane attaccante ha quindi un’altra occasione dal primo minuto, mentre il capitano argentino resta il cardine del reparto offensivo nerazzurro.

La scelta conferma la volontà di Chivu di non modificare troppo una squadra che ha iniziato il campionato con un successo netto. Alle loro spalle ci sarà un centrocampo chiamato a garantire equilibrio e rifornimenti, con il tecnico che ha dovuto gestire soprattutto l’abbondanza nella zona centrale.

Le scelte a centrocampo

È proprio il centrocampo il reparto nel quale alla vigilia c’erano i maggiori dubbi. Barella e Calhanoglu rappresentano due punti fermi dell’undici nerazzurro, mentre Sucic completa il terzetto centrale. Sulle corsie esterne spazio invece a Luis Henrique e Dimarco, chiamati a garantire ampiezza e accompagnare l’azione offensiva.

Le formazioni ufficiali

Le scelte sono quindi definitive. Pisacane punta ancora su Mendy come riferimento offensivo, sostenuto da Adopo e Maldini, mentre il centrocampo è affidato a Romano, Winks e Fazzini. Chivu conferma invece la struttura a tre dietro e ripropone Pio Esposito e Lautaro in attacco.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Winks; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Winks; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Cagliari-Inter: minuto per minuto